Alexia Rivas se ha convertido en la tercera expulsada definitiva de Supervivientes 2021, pero como buena concursante, Rivas ha muerto matando. La exreportera de Socialité desveló la semana pasada que su compañero Carlos de Alba, que lleva 12 años felizmente casado, ha intentado coquetear con ella a través de unos mensajes privados por Instagram.

La superviviente aseguró que el cocinero lleva tres años enviándole mensajes y que no eran de índole profesional, sino que los mensajes eran un tanto sugerentes. Sobre este tema han opinado otros colaboradores como Lydia Lozano y Marta López, las cuales han hecho traducciones diferentes de los mismos mensajes. Lozano asegura que puede interpretarse que Carlos tenía intención de quedar con la joven y López defiende que no ve ningún peligro y que son mensajes con un tono profesional.

Muchos han criticado a la concursante por desvelar este tipo de información, teniendo en cuenta que puede causarle un daño innecesario a la esposa de su compañero y sabiendo, también, él no puede defenderse de estas acusaciones, ya que, ahora, se encuentra aislado en Honduras. Para resolver todas las dudas que este asunto ha despertado El programa de Ana Rosa se ha puesto en contacto con Sandra, mujer de Carlos Alba.

Sandra confía plenamente en su pareja

La entrevistada ha defendido a su marido y ha asegurado que no se cree nada de lo que la reportera de Mediaset ha desvelado y la ha acusado de utilizar esta historia para tener notoriedad, ya que no la habría conseguido dentro del concurso. "Yo no me lo creo. Como está haciendo un programa fantástico porque lo está haciendo fantástico, no tienen por dónde cogerlo", ha comentado Sandra.

La esposa del superviviente ha insinuado que la joven se ha inventado esta historia para perjudicar a su marido, ya que no ha podido hacerlo de otra manera. "Cada uno es como es, pero es que la Alexia no vale un pedo hablando claro", ha añadido la entrevistada. Sandra ha explicado que ella es conocedora de que su pareja envía mensajes a algunos personajes públicos para invitarlos a su canal de cocina y que no se cree que le enviase mensajes con otra intención.

Ni rastro de los sugerentes mensajes



La pareja del cocinero ha tachado a Alexia Rivas de ser una persona desagradecida: "Encima que le ha dado de comer, le ha estado cuidando cuando estuvo sin comer que parecía un pajarito y estuvo mala y estuvo Carlos pendiente de ella y encima va y le da esa puñalada por la espalda". "¿Para qué? Para hacer daño a la familia. A mí personalmente no me lo va a hacer porque yo llevo 14 años con mi marido", ha añadido Sandra.

La familia de Carlos asegura que no existen los supuestos mensajes, ya que el gerente que lleva la publicidad de la empresa del chef ha podido entrar en las conversaciones privadas de su representado y ni rastro de los sugerentes mensajes. "No había nada, había de la cocina y un hola y qué tal, pero ya está, no había nada más", ha apuntado la entrevistada.