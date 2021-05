Arturo Valls, tras su última imitación en 'Ahora caigo': "Se me está yendo de las manos"

Arturo Valls ya no sabe cómo comenzar cada tarde ¡Ahora caigo! de una forma más original, aunque el inicio de este miércoles podría entrar en el top de los mejores y más cinematográficos de todos ellos.

A ritmo de una de las bandas sonoras más famosas de John Williams, la de la película Parque Jurásico, el presentador apareció en la trampilla central del concurso de Antena 3 rodeado de dinosaurios... de juguete.

Arturo Valls, en '¡Ahora caigo!'. ATRESMEDIA

Realizando su ya clásica imitación de un velociraptor, el presentador reconoció que "esto no me había pasado nunca. Mira que he hecho el caballo, el alce... e imitado a cosas y animales...".

"Pero lo que me está pasando con el dinosaurio, las sensaciones que tengo metiéndome en la piel del velociraptor, eso es indescriptible. Y lo digo literalmente, tengo unos picores...".

"Cualquiera diría que me estoy transformando", afirmó mientras se levantaba los pantalones para enseñarle a los espectadores sus calcetines de piel de dinosaurio. Y añadió entre risas antes de comenzar el programa del día: "Se me está yendo de las manos lo de las imitaciones".