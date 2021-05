Onze produccions amb participació valenciana estaran presents en el Festival de Cine de Màlaga

Tres de les pel·lícules de ficció, els dos documentals, dos curtmetratges d'animació i un curt de ficció compten amb les ajudes a la producció que convoca la Conselleria de Cultura a través de l'Institut Valencià de Cultura, segons ha precisat l'administració valenciana en un comunicat.

El festival malagueny s'inaugura amb la comèdia musical 'El cover', debut després de les càmeres de l'actor Secun de la Rosa. Es tracta d'una coproducció en la qual participa la productora valenciana Nadie es perfecto. Amb rodatges a Benidorm (Alacant), aquesta comèdia juvenil està protagonitzada per Álex Monner, Marina Salas, Carolina Yuste, Lander Otaola, María Hervás, Susi Sánchez, Juan Diego i Carmen Machi.

THRILLERS

En la secció oficial de llargmetratges a concurs figura 'Las consecuencias', un drama psicològic explicat en clau de 'thriller' i dirigit per la hispanovenezolana resident a València Claudia Pinto. Protagonitzada per Juana Acosta i Alfredo Castro, aquesta coproducció internacional, amb la participació de la productora valenciana Sin Rodeos Films, compta amb ajudes a la producció de l'IVC.

També en secció oficial i amb ajudes de l'IVC figura 'El sustituto', dirigida per Oscar Aibar i protagonitzada per Ricardo Gómez, Vicky Luengo i Pere Ponce. En aquest policíac ambientat en els anys huitanta sobre antics criminals nazis participa la productora valenciana Voramar Films. La pel·lícula va ser rodada a Dénia i altres localitats valencianes.

Dins de la secció oficial fora de concurs s'estrena 'Sevillanas en Brooklyn', dirigida pel valencià Vicente Villanueva i protagonitzada per Carolina Yuste i Sergio Momo. Es tracta d'una comèdia d'embolic sobre les relacions d'una jove sevillana amb un estudiant afroamericà.

CINEMA D'AUTOR

En la secció ZonaZine, dedicada al cinema d'autor, competeix 'Lucas', dirigida per Alex Montoya i protagonitzada per Jorge Motos i Jorge Cabrera. Aquest 'thriller' dramàtic sobre la relació entre un jove i un pedòfil està coproduït per la valenciana Raw Pictures. El segon llargmetratge de Montoya compta amb les ajudes a la producció de l'IVC.

En la secció 'Sesiones especiales' de llargmetratges documentals fora de concurs es presenta 'Un blues para Teheran', dirigit pel periodista radiofònic Javier Tolentino i produït per la valenciana Quatre Films i Eddie Saeta. El debut de Tolentino després de les càmeres amb aquest documental sobre la música en Iran compta amb les ajudes de l'IVC.

En aquesta mateixa secció i també amb ajudes de l'IVC es presenta 'La Flota de Indias', d'Antonio Pérez Molero, un documental històric sobre les rutes de navegació després del descobriment d'Amèrica que compta amb la participació de l'empresa valenciana d'efectes especials Virtual Art.

CURTMETRATGES

Dins de la secció oficial de curtmetratges de ficció es presenta 'Mindanao', dirigida per Borja Soler, sobre l'alcaldessa d'una ciutat valenciana que passa les seues últimes hores en llibertat envoltada del seu sèquit. Protagonitzat per Carmen Machi i Paulina García, el curt és una producció de Caballo Films i Filmeu i compta amb ajudes a la producció de l'IVC.

Dins de la secció oficial Animazine de curtmetratges d'animació figura 'Proceso de selección', dirigida per Carla Pereira i produïda per Tv On Produccions. També es presenta 'Rutina: La prohibición', dirigida per Sam Orti i produïda per Hampa Studio i Conflictivos Productions. Les dos pel·lícules compten amb ajudes a la producció de l'Institut Valencià de Cultura i formen part del catàleg Curts Comunitat Valenciana de promoció del curt valencià.

Dins de la secció 'Afirmando los derechos de las mujeres' es presenta el curt documental sobre els feminicidis a Mèxic 'Les flors que arrancas', dirigit per la valenciana Claudia Estrada. Amb el projecte 'Salen las lobes', que desenvolupa actualment com a òpera primera, Estrada va ser seleccionada en el Programa Atenea de Dona i Cinema i en el VLC Pitch Fòrum, on va ser premiada com a millor 'pitch' i va aconseguir la menció Talento Joven. Les dos activitats estaven organitzades per l'Institut Valencià de Cultura.