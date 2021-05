L'Oréal España se compromete con el medioambiente y las causas sociales en su nuevo programa de sostenibilidad

Con el objetivo de contribuir a resolver los retos más acuciantes a los que se enfrenta la sociedad, el grupo L’Oréal en España ha presentado sus iniciativas con impacto social enmarcadas dentro de su programa de sostenibilidad L’Oréal for the Future con diferentes compromisos sociales y medioambientales para 2023.

Aunque se trata de una acción global, no podemos olvidar los compromisos de la marca en España, llevando los mismos compromisos a una escala más pequeña. Entre ellos encontramos el plan de ayuda a la empleabilidad de 1.300 personas en situación vulnerable.

Siguiendo la línea del programa Embellece tu futuro, que ha formado a 340 personas en circunstancias de exclusión como refugiados, fracaso escolar o mujeres que han sufrido violencia de género, lanzarán su nueva versión Embellece 3.0 el próximo mes de septiembre, con unos contenidos adaptados a las nuevas necesidades del mercado laboral caracterizado por el auge del e-commerce.

Trabajando en esta línea de inclusión, la fábrica internacional de Productos Capilares de L’Oréal en Burgos, que trabaja con centros especiales de empleo, desarrolla desde hace un lustro la Escuela de Excelencia Industrial, su programa de formación a personas vulnerables que se ha readaptado como escuela online como consecuencia de la crisis sanitaria. En sus cuatro ediciones ha formado a más de 70 personas con una tasa de empleabilidad del 78%.

Según nos cuenta Iñigo Larraya, director de Responsabilidad Social Corporativa y Sostenibilidad de L'Oréal España, uno de los grandes objetivos que tenían desde Share Beauty With All es que cada una de las marcas del grupo deben desarrollar causas sociales o medioambientales.

Es el caso del programa Brave Together de Maybelline New York que, junto al Teléfono de la Esperanza, buscan apoyar a jóvenes que sufren ansiedad en España. Otro de ellos es Stand Up de L’Oréal Paris con la ONG Fundación Mujeres, cuyo objetivo es formar y concienciar sobre el acoso callejero que ya ha formado a 17.000 personas en España.

Por otro lado, Write Her Future de Lancôme, junto a Plan International, buscan ayudar a luchar contra el analfabetismo funcional, cuyo objetivo es llegar a 50.000 mujeres en todo el mundo en 2022 y Biotherm con ECOALF, cuyo proyecto Limpia Ríos, Salva Océanos pretende evitar que toda la basura y los plásticos continúen contaminando nuestras aguas.

"De esta manera trabajamos con las marcas a nivel local para tener impacto social y medioambiental en el país", explica Larraya.

Con el propósito de embarcar a los consumidores en esta transformación sostenible a través del consumo responsable y la transparencia, la marca Garnier ha lanzado esta misma semana oficialmente en España el primer etiquetado de impacto social y medioambiental de producto, a la cual seguirán el resto de las marcas del Grupo.

"Aunque hemos empezado con Garnier, la idea es ir expandiéndolo a las demás marcas del grupo a lo largo de este año. La idea es mostrar, de manera sencilla, todos los datos de los estudios de impacto social y medioambiental de cada producto en una única puntuación, que va de la 'A' a la 'E', siendo 'A' los productos más sostenibles y los 'E' y 'D' aquellos que más impacto medioambiental tienen", comenta Íñigo Larraya.

Esta puntuación obedece al análisis de 14 factores de los límites planetarios avalados y promovidos por los científicos. "Dentro de estos factores medioambientales, de media, estos cosméticos, el CO₂ representa el 14% y el agua el 52%. Por eso, este nuevo etiquetado digital que ya se puede ver en la página web de Garnier, se tendrá también la huella de CO₂ de cada producto y la huella hídrica, además de otra información como dónde se ha fabricado, porcentaje de energía renovable, cuánto porcentaje de plástico renovado tiene el envase y el análisis de aquellos ingredientes que vienen de proyectos con impacto social", explica.

De esta forma, vemos como estas grandes marcas funcionan como modelo a seguir para las demás, apostando por buenas condiciones laborales aparte de pensar en los grupos más vulnerables y en el futuro de nuestro planeta.