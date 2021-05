Grezzi anuncia un avantprojecte per a soterrar la Ronda Nord en Benimaclet i unir l'horta de forma "amable"

Grezzi ha indicat que amb eixa infraestructura es va generar "una ferida entre la zona periurbana agrícola de Benimaclet i l'horta de Vera" i una "barrera" i ha precisat que amb les seues propostes es pretén "estudiar la possibilitat" de soterrarla, "també a petició del veïnat, que ha proposat convertir la part superficial de la Ronda en una zona de transició entre la ciutat i l'horta més permeable".

L'edil ha subratllat que no es tracta d'un projecte sinó de "un estudi previ" i ha afirmat que amb ell es pot "veure de quina manera es podria fer eixe soterrament". "Es tracta d'un estudi per a fixar criteris tècnics -com els pendents- i econòmics -com a aproximació al cost- d'eixa intervenció. Després ja vindria la licitació de la redacció del projecte si és viable", ha matisat. "Anem a estudiar quals serien les característiques i el cost econòmic de fer eixe soterrament. Per açò, he parlat d'avantprojecte", ha insistit.

Grezzi ha donat a conéixer aquest plantejament en la roda de premsa que ha oferit per a parlar de noves actuacions de la seua regidoria i de les partides econòmiques destinades a elles. El ple de l'Ajuntament de València aprovarà aquest dijous la quarta modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del pressupost de 2021, que suposarà una injecció de 215.000 euros per a Mobilitat Sostenible.

Amb aquest muntant, aquesta delegació impulsarà quatre projectes per a "millorar la mobilitat dels ciutadans i l'accessibilitat de la ciutat", ha asseverat el seu titular. Entre els projectes previstos ha citat també l'adequació de les parades d'autobusos de l'Empresa Municipal de Transports (EMT), l'execució de sis eixos per als vianants per a interconnectar els barris i els principals equipaments i la construcció d'un carril bici unidireccional en Tres Forques.

"Es tracta de grans projectes que dissenyats en el marc de recuperar espai per a la ciutadania i millorar la mobilitat i que es duran a terme per fases, amb estudis de costos, inversions i possible finançament", ha declarat el responsable municipal, que ha assegurat que totes les actuacions plantejades es faran "en coordinació" amb el Pla Verd de la ciutat impulsat des de la Regidoria d'Ecologia Urbana.

Sobre la proposta per a Benimaclet, a l'avantprojecte de la qual es destinaran 15.000 euros, ha agregat que si es duguera a terme s'estaria parlant d'"un import molt alt" i que s'hauria de ver "com es paga", alhora que ha considerat que és "necessari ser rigorosos i no generar expectatives". Ha emmarcat la idea -a priori afectaria al tram de la circumval·lació entre la rotonda de la Torre de Miramar i la de l'entrada a Alboraia- en el projecte de revisió del barri.

"SOLUCIÓ CONJUNTA"

Després de conéixer-se aquesta iniciativa de Grezzi, el portaveu del PSPV en la ciutat i edil d'Hisenda, Borja Sanjuán, ha descartat, en un comunicat, que hi haja "barris de primera i de segona" i ha reclamat "solucions globals que abasten tant al nord com al sud de la ciutat".

"La solució que donem a la Ronda Nord ha de ser una solució conjunta. No pot ser una solució que solament afecte a un barri i deixar fora a uns altres que són exactament igual d'importants com Torrefiel, Orriols o Benicalap, que no són de segona", ha subratllat.

Sanjuán ha dit que no es pot "tindre un plantejament elitista i parlar solament dels debats urbanístics que estan de moda i excloure la majoria", al mateix temps que ha instat a no centrar el debat sobre les infraestructures viàries exclusivament sobre una zona.

"No podem excloure de les solucions al Bulevard Sud perquè cal atendre també als barris del sud de la ciutat. Un Ajuntament progressista el que no pot ser mai és excloent ni elitista i plantejar solucions de barris de primera i barris de segona", alguna cosa que "no va d'acord amb el govern del Rialto -Compromís i PSPV-", ha insistit.

El PSPV ha ressaltat que ha defès "en reiterades ocasions la necessitat de plantejar un projecte d'integració de la Ronda Nord amb tots els barris que confinen amb ella i que ajude permeabilitzar l'espai perquè deixe de ser una barrera visual i física".

Els socialistes han assegurat que així "es va transmetre directament als veïns Torrefiel, davant qui els socialistes van explicar que el seu projecte de ciutat contempla la Ronda Nord de forma global, amb un projecte integral i no una visió 'monobarrio'", per la qual cosa han dit que "abordar la Ronda només pensant en un barri seria una posició no solidària".

ALTRES INICIATIVES DE MOBILITAT SOSTENIBLE

Pel que fa a la resta d'iniciatives anunciades, Grezzi ha apuntat que 80.000 euros es destinaran a la licitació de la redacció del Projecte Global d'Accessibilitat per a adequar les parades d'autobusos de l'EMT que així ho requerisquen i millorar els accessos a les mateixes.

Igualment, ha asseverat que 70.000 euros seran per a fer un estudi informatiu o avantprojecte d'execució de sis eixos per als vianants principals i dos secundaris ja contemplats en el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) de 2013 -ha dit que es busca revisar el ja executat i coordinar les actuacions amb altres servicis municipals i ha destacat que ara el 52% dels desplaçaments són per als vianants-.

A açò se sumen altres 50.000 euros per a la redacció del projecte de carril bici de Tres Forques, "que serà unidireccional, tal com s'ha acordat amb el veïnat, i contemplarà una intervenció major en la zona per a millorar els passos de vianants, amb senyalització i instal·lació de semàfors", ha matisat.