Mollà sobre ampliació del Port: "El tema estaria resolt si Martínez exercira de president d'APV i no de promotor"

Així ho ha indicat en roda de premsa en ser preguntada, d'una banda, sobre les recents declaracions de la ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, qui va assenyalar que la decisió de si l'ampliació del port de València necessita o no una nova DIA per a substituir a l'actual de 2007 correspon a la pròpia APV i que el seu departament no intervé "com una espècie de Fiscalia o d'autoritat policial que vigile" i, per una altra, sobre un informe de la Comissió de Peticions del Parlament Europeu que avala que el projecte compleix la legislació mediambiental de la Unió Europea.

Mollà ha recalcat que la conselleria que dirigeix no té la competència de donar llum verda o no al projecte però ha subratllat que sí forma part del procés en ser "òrgan ambiental interessat, interpel·lat i amb dret d'opinar perquè per a això se'ns demana informes vinculants quan hi ha una tramitació d'una DIA a nivell estatal".

En tot cas, ha posat l'accent que el que en realitat diu la Comissió de Peticions que és "la DIA actual sobre el projecte en si, en aparença, en el seu moment es va dir que no tindria afecció sobre la Xarxa Natura de l'Albufera". "Però la Comissió deixa molt clar que no coneix els extrems del nou projecte", ha insistit, perquè "no els coneixem encara tots".

Així, s'ha mostrat "convençuda" que quan hi haja una aprovació definitiva del projecte d'ampliació i es coneguen tots els seus extrems, "Europa estarà molt interessada a opinar si està emparat per la DIA de 2007 o si tots els canvis normatius, entre ells els introduïts també per la CE, estan arreplegats en la DIA de 2007 sobre l'afecció de l'Albufera".

Mollà ha expressat el seu desacord sobre les declaracions de la ministra i ha posat com a exemple la celebració d'un juí. "Va dir que no pot ser fiscal i que l'APV ha de decidir les seues actuacions. Si ho pensàrem com un juí, les persones hem de saber si volem cometre o no un delicte; però si ho cometem, ha d'haver-hi un fiscal. Doncs ho veig igual", ha exposat.

En aquesta línia, s'ha preguntat, atés que han decidit que l'APV "siga el promotor i òrgan substantiu", què passaria si decidira "saltar-se la legislació". "Ja tindria l'última paraula?; No hi hauria cas, ni jutge, ni sentència ni fiscal?", ha interpel·lat.

CERTIFICAT DE RIBERA

"La ministra sap que és l'òrgan ambiental; sap que la disposició addicional novena de la Llei d'Avaluació Ambiental diu literalment que l'òrgan ambiental de l'Estat és qui certifica que un projecte no té afeccions a una Xarxa Natura i, per tant, estic esperant que Ribera signe un certificat com a òrgan ambiental interpel·lat i segons la llei estatal, que diga que l'actuació projectada per Aurelio Martínez no té afecció en L'Albufera ni en l'àmbit del Port, que no és només terrestre sinó també marí", ha assenyalat.

En aquest punt, ha manifestat que creu que "fa molt temps" que aquest tema "s'havia d'haver resolt si el president de l'APV haguera decidit exercir les seues funcions de president de l'APV i no de promotor de l'empresa que projecta l'ampliació".

"Si haguera sigut president de l'APV segurament ja haguera fet una nova DIA, perquè segur que estaria molt ocupat a saber que el Port no pot ser agressiu amb L'Albufera, que és la joia ambiental per excel·lència dels valencians i de la UE perquè la protecció de la Xarxa Natura la converteix en una de les grans joies ambientals a nivell europeu", ha conclòs.