CSIF exigeix a Sanitat mantindre el servici d'emergències provincial

En eixe sentit, ha recalcat en la reunió la base de les seues al·legacions a l'esborrany del projecte de decret del Consell, que canvia l'estructura i organització del Servici d'Emergències Sanitàries.

CSIF advertix que la centralització a València en lloc de mantindre l'estructura actual provincial, "allunya la coordinació d'emergències de Castelló i Alacant" i "posa en risc la vida i la salut dels ciutadans d'aquestes províncies".

El sindicat lamenta que en aquesta reunió Conselleria "no haja argumentat" els motius assistencials, econòmics o laborals que justifiquen eixa decisió que l'Administració "no ha portat a taula de negociació i que ha imposat per decret", han criticat.

En aquesta línia, des del sindicat lamenta que la "Conselleria està obstinada a imposar temes no demandats per professionals, que desmunten estructures que funcionen millor com estan i a fer-ho sense consultar als afectats".

Per tot açò, ha demanat que eixe decret siga revocat i que es mantinga el servici descentralitzat per províncies com en l'actualitat, "per a proporcionar una assistència de major efectivitat l'estar el servici més prop dels usuaris".

També ha sol·licitat una ampliació de les unitats del SAMU que atenen 12 hores diàries per a incrementar eixa atenció a 24 o la recuperació de l'helicòpter a València com a opció aèria per a emergències i que no haja de dependre d'Alacant o Castelló.