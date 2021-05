Unanimitat en Les Corts per a exigir al Govern que descarte el peatge en l'AP-7 i garantisca la seua "gratuïtat total"

Aquesta possibilitat, inclosa en el pla de "recuperació, transformació i resiliència" que va enviar Espanya a Brussel·les fa unes setmanes, es basa en els principis de "qui contamina paga" i "el que usa paga", estaria oberta a consulta de les comunitats autònomes i es podria implantar de forma progressiva, primer només en autovies.

En el ple de Les Corts, els grups del tripartit valencià (PSPV-Compromís-Unides Podem) han consensuat una proposta alternativa a una de Compromís que urgia el Govern a retirar immediatament el pla per a implantar peatges. S'ha debatut aquest dimecres en la primera sessió del ple, a un dia de la votació, encara que tots els partits s'han mostrat a favor.

En concret, la proposició no de llei (PNL) 'botànica' insta la Generalitat al fet que emplace el Govern a no seguir amb la instauració de "peatges generalitzats que afecten al dia a dia dels valencians", consolidant la gratuïtat de l'AP-7, i a agilitzar les inversions per a millorar la xarxa de Rodalies, la connexió Gandia-Dénia i l'acceleració del Corredor Mediterrani.

També exigeix al Ministeri de Transports, que dirigeix el socialista valencià José Luis Ábalos, que garantisca un finançament "no discriminatori" del transport públic i tinga en compte en les polítiques de mobilitat el "necessari acord" amb les comunitats autònomes, el cas valencià específic després de "dècades de pagament de peatges i l'equitat i la justícia social dels sectors més vulnerables".

Finalment, Compromís ha acceptat alguns plantejaments de les esmenes de PP i Ciudadanos: exigir un augment de les freqüències dels trens de rodalies i solucionar les deficiències de manteniment en les vies que travessen la "Espanya rural", respectivament.

EL PSPV NEGA QUE HI HAJA UN PLA DE PEATGES

Com síndic socialista, Manolo Mata ha volgut deixar "negre sobre blanc" que el Govern no té "cap proposta" sobre la reinstauració dels peatges i que "l'única que hi havia era del PP". Ha advocat per buscar "algun mecanisme" que no repercutisca sobre la gent que visca per l'AP-7 o la utilitze per a treballar, ja que "Europa ha demostrat que cal ser creatius en les polítiques fiscals".

"Que quede clar: no hi ha pla ni calendari per a instaurar tarifes, no hi ha absolutament res excepte el compromís de Pedro Sánchez, pronunciat per Ábalos, que es farà per consens o no es farà", ha aprofundit en el debat la diputada del PSPV Sandra Martín. També ha destacat els fons previstos pel Govern per al Corredor, els Rodalies i el transport metropolità.

Per contra, el portaveu del PP Miguel Barrachina ha rebutjat la proposta remesa a la UE "amb nocturnitat" per a cobrar "carreteres ja amortitzades" i ha defès que els fons han d'invertir-se en carreteres i trens valencians. La seua esmena se centra a incloure la fórmula europea de pagament per disponibilitat (la mateixa concessionària s'encarrega del manteniment) i a ampliar l'A-7 i executar el pla de Rodalies de 2017.

45 ANYS DE "DISCRIMINACIÓ"

Fran Ferri, síndic de Compromís, ha presentat la seua proposta inicial recordant que la gratuïtat de l'AP-7 està en el pacte del Botànic i en l'acord d'investidura de Pedro Sánchez. Una autopista que veu com l'exemple de "la discriminació d'un poble" durant 45 anys i per la qual els valencians han pagat "més de 10.000 milions", després del que en un any de gratuïtat s'haurien estalviat 300 segons els càlculs de la Generalitat.

Per tot açò, en la coalició es van quedar "de pedra" quan van veure el pla del Govern a Brussel·les, encara que celebren la proposta consensuada entre el Botànic "amb el mateix esperit". "Volem que no hi haja més peatges que tornen a amargar l'existència dels valencians", ha reivindicat Ferri, i menys en una autopista "pagada i repagada", així com que no hi haja vies de Rodalies "tercermundistes".

Des de Ciutadans, que ha presentat una esmena per a impulsar un pacte nacional d'infraestructures després d'"anys de decisions errònies i electoralistes", Tony Woodward ha recordat a Compromís que el PSOE és el seu soci i "es va posar la medalla" quan es va liberalitzar. "L'AP-7 també serà de pagament amb el que vol fer el Govern", ha advertit carregant contra la seua "poca honestedat".

UP també està en contra dels peatges però aposta per anar més enllà fins a "un consens real sobre la forma de transport que volem i necessitem" davant l'emergència climàtica. "Ja sabem el que és pagar per les autopistes i no volem tornar", ha recalcat la seua portaveu adjunta Estefania Blanes, doncs els peatges són un impost indirecte que paga "tota la població sense tindre en compte la seua renda o necessitat de mobilitat".

I de Vox, el seu diputat Miguel Pascual ha apuntat als peatges com a exemple del "govern de la mentida" de Sánchez i ha criticat els "colps en el pit" de la Generalitat quan es va anunciar la liberalització a partir de 2020. Sí ha garantit que votaran a favor de la proposta encara que la veuen tíbia.