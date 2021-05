El Cruïlla hará tests diarios a los 25.000 asistentes al festival

El festival Cruïlla volverá al Parc del Fùrum de Barcelona los días 8, 9 y 10 de julio en un evento que recuperará las características habituales de antes de la pandemia y se convertirá en el primero de formato masivo en Europa. El recinto acogerá a 25.000 personas cada día, que se tendrán que someter previamente a un test de antígenos.

Los asistentes asumirán solo una parte del coste: para el ticket de un día tendrán que pagar 8,5 euros, para el de dos 12 euros, mientras que el abono completo el sobrecoste será de 15 euros. Los tests se harán en el CCIB y, con el resultado negativo, se podrá acceder al recinto. El público tendrá que llevar siempre una mascarilla FFP2, a excepción del momento en que se beba o se coma, pero no habrá que mantener la distancia física.

Los espacios de cribaje estarán abiertos de 15 h a 22 h con reserva previa para hacer el test. Para garantizar la seguridad de los asistentes, no podrán acceder en el Parc del Fòrum las personas que tengan un resultado positivo, que convivan con los asistentes que han obtenido un resultado positivo, los que tengan una temperatura corporal superior a 37 grados o los que estén en cuarentena. Todos recibirán la devolución del importe de las entradas o abonos. Las personas vacunadas también deberán someterse a un test de antígenos, así como los niños mayores de siete años y los trabajadores del festival.

El Cruïlla contará con zonas de restauración y se abrirá a partir de las 15 h, de forma que las personas que se hagan el test a primera hora podrán usar las zonas de restauración desde el principio. Se podrá consumir fuera de las zonas de restauración, pero habrá que volverse a poner la mascarilla después de comer o beber.

En declaraciones a la agencia ACN, el director del festival, Jordi Herreruela, reconoce que tienen un "reto organizativo" sobre la mesa, pero que se mueve ya en el ámbito musical en el cual "están acostumbrados a trabajar".

El festival mantiene la apuesta por los artistas catalanes y españoles, con nombres como Izal, La Casa Azul, Carolina Durante, Amaral, Dorian, Kase.0, Manel, Sopa de Cabra, Delafé, pero sin renunciar a bandas internacionales como Editores, Two Door Cine Club, Morcheeba y Tom Walker. Según Herreruela, "conscientes de las dificultades que había sobre la mesa", han programado con "mucha conciencia" artistas que pueden actuar en Barcelona sin estar sometidos a una gira con "decenas de fechas".

Tampoco descarta que, si en las próximas semanas las condiciones sanitarias mejoran haya cambios en el protocolo, se aplicarán. "Cada vez nos sentimos más seguros", ha reflexionado. Según Herreruela, la crisis de la covid-19 conducirá hacia un nuevo tipo de acontecimiento de mayor calidad y menor cantidad de público, un entorno en el que "se sienten cómodos y el público les responde". "En esto tenemos ventaja porque hace años que apostamos por este modelo", ha concluido.