María Teresa Campos, en 'El Hormiguero': "Solo veo el principio de 'El programa de Ana Rosa', luego cambio de cadena"

Los espectadores volvieron a ver María Teresa Campos en de Antena 3 tras varios años sin aparecer en la cadena. La periodista visitó El hormiguero para charlar con Pablo Motos sobre su trayectoria profesional –tiene pendiente la emisión de más entregas de La Campos móvil en Telecinco- y su vida personal.

Tras comentar su reciente vacunación y mandarle un mensaje a los negacionistas, Campos le explicó cómo es su día a día en su casa con su perrita Lula: "Me levanto, hago unas respiraciones y veo el informativo de las 7 y las 8 de la mañana, pero no me preguntes de donde, por no es en tu canal", le dijo a Motos.

"Después de cambio de cadena y desayuno mientras sacan a la perra a que haga pipí", añadió la presentadora. El valenciano señaló: "Ves una tele, que no es la mía, pero luego cambias de canal. Si estabas viendo la tuya, dejas de verla por la mañana: ¿No ves a Ana Rosa Quintana?".

Campos le contestó entre risas: "Veo el principio. El programa es estupendo y a ella no hay que valorarla porque ya está supervalorada. Es una persona que tiene un nombre y lo tendrá siempre en el tiempo que quiera estar en la televisión".

María Tersa Campos cambia de canal cuando empieza el programa de Ana Rosa #CamposEH pic.twitter.com/rC2pA4s09l — Diego 🥑 (@diegobferrandez) May 25, 2021

"Ella me dijo una vez que con la edad que tenía yo por aquel entonces y ella ahora, ya no estaría en la televisión... A nosotros nos retira el público, un día deja de verte y eso es así", admitió la presentadora.

Motos destacó que "me han dicho que cuando ves la tele a veces mandas a la gente a la mierda...", y la periodista explicó que "todo el mundo sabe de todo, todo el mundo critica por el cierre de establecimientos, por las medidas... y me cabreo". Entonces el presentador añadió: "¿Mandas más gente a la mierda de tu cadena o de la mía?". Entre risas, la invitada le contestó que "según la hora".

María Teresa Campos baila con Pablo Motos, en 'El Hormiguero'. ATRESMEDIA

'La Campos móvil', pendiente de más emisiones

Motos le preguntó por su espacio en Telecinco: "¿Qué ha pasado con La Campos móvil?". La invitada respondió que "estrenamos una entrega, pero luego vino lo de Rocío –Carrasco y su entrevista- y estoy esperando a ver qué pasa".

"¿Qué tal es Isabel Díaz Ayuso de tú a tú?", quiso saber Motos por su primera y única entrevista en el camión transparente de La Campos móvil: "Vino antes de la entrevista a saludarme, es muy cariñosa".

"Bajé después a recogerla y la gente aplaudió mucho. En el recorrido, ella me dijo una cosa curiosa, que le gustaba el Madrid de los atascos porque esta ciudad sin ellos, no es Madrid".