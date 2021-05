Todo sobre Matt LeBlanc, Joey en 'Friends': vida en un rancho, divorcio, la enfermedad de su hija...

Matt LeBlanc saltó a la fama en la década de los 90 por interpretar a Joey Tribbiani en Friends, serie que vuelve a copar titulares por el estreno de Friends: The Reunion, cuyo estreno se ha fijado para este jueves, 27 de mayo, en HBO España. Probablemente, el actor estadounidense es el que más ha arrastrado su papel de la ficción, pues poco después protagonizó el el spin-off Joey.

Cuando la sitcom llegó a su fin en 2004, los productores le guardaron al intérprete, de 53 años, un futuro especial dándole un spin-off propio sobre los intentos de Joey por convertirse en un exitoso actor de Hollywood. La propuesta prometía, pero duró dos temporadas y, desgraciadamente, no recibió buenas críticas. Un tiempo después, el artista decidió dar un giro a su vida.

La enfermedad de su hija

En mayo de 2003, el artista contrajo matrimonio con la exmodelo Melissa Mcnight, a la que conoció gracias a una amiga que ambos tenían en común, Kelly Phillips, esposa del actor Lou Diamond Phillips. De hecho, el flechazo fue instantáneo, motivo por el que solo tardaron un año en casarse.

Fruto de su relación nació Marina, que comenzó a sufrir convulsiones a la pronta edad de ocho meses. La niña necesitaba de la atención plena de sus padres, algo que se agravó a la edad de dos años, cuando le diagnosticaron displasia, una enfermedad que le afectó en la parte izquierda del cerebro y afectó a su motricidad.

Esta no fue una época fácil para el actor, que en aquel entonces se divorciaba de su exesposa. Este había tenido una actitud "descuidada e irresponsable", en sus propias palabras, con una joven durante un viaje en Canadá.

Vida en un rancho y paréntesis artístico

Un tiempo después, actor decidió marcharse a vivir a un rancho con su hija Marina sin apenas tener contacto con el exterior. "Como soy mucho más introvertido que Joey, la gente se pensaba que tenía una depresión, pero realmente quise aislarme unos años", explicaba a The Guardian en el año 2012. Poco después, volvió a centrarse en la interpretación.

"Sabía que no me estaba perdiendo nada. Me había metido en el mundo de las celebridades. Había estado de fiesta un poco. Pero no había nada allí que pudiera satisfacerme. Quiero decir, tengo cervezas en la nevera en casa", añadía.

Afortunadamente, Marina se recuperó de su enfermedad con los años, algo que motivó al intérprete a regresar al plano cinematográfico. Desde 2016 protagoniza la serie Man with a Plan, transmitida en Latinomérica por Warner Channel. También es el primer presentador no británico del programa de coches Top Gea.