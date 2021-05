El programa Espejo público ha celebrado este martes "el día del orgullo friki" y ha puesto a sus colaboradores a prueba para averiguar cuál es el más friki de todos. No obstante, parece que Susanna Griso y compañía lo tenían claro, incluso antes de empezar el reto; Diego Revuelta es el colaborador más friki de Espejo público.

Sin embargo, la presentadora no se queda atrás, y es que resulta que la periodista es una gran amante de la saga de Star Wars. Griso se ha bautizado a sí misma como una friki de la saga espacial. Al parecer, la catalana ha estado incluso en la casa de los tíos de Luke Skywalker, donde el personaje se crío antes de convertirse en un jedi.

"Yo me he hecho todo el recorrido. Yo me he ido a buscar todos los lugares de rodaje de La Guerra de las Galaxias en Túnez", ha confesado la presentadora. "A mí me parece brutal", ha comentado el colaborador Diego Revuelta. "Y es precioso, yo lo recomiendo muchísimo. A mí me encantó", ha añadido la comunicadora.

Tras la confesión de Susanna Griso, el resto de colaboradores se han animado a contar algunos de sus secretos más frikis, como Roberto Brasero que se autocalifica como un amante de los misterios del espacio, tanto que duerme con un pijama de la NASA. La noticia ha sorprendido ha sus compañeros que le han pedido que un día envíe una foto de su atuendo para dormir al programa.

Óscar Catellanos ha comentado que es friki del programa de Antena 3 Mask Singer y que le encanta intentar adivinar quién se esconde debajo de cada máscara. Asimismo, la presentadora Lorena García ha compartido su pasión por Madonna y ha contado que en una ocasión se gastó "una pasta" en la entrada de unos de sus conciertos y se vistió con varios de los atuendos de la cantante.