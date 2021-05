María Castro muestra cómo ha quedado su tripa después de dar a luz por segunda vez

En ocasiones da la sensación de que con tanta noticia sobre lo rápido que tal o cual celebrity ha recuperado la forma o luce espectacular después de dar a luz, el resto de mujeres que no lo consiguen o no tienen los recursos y el tiempo para conseguirlo no lo están haciendo bien. Y no es así. O, al menos, es de lo que ha intentado concienciar con su última publicación la actriz María Castro.

La intérprete de gallega de 39 años tuvo a su hija, Olivia, el pasado mes de octubre. Se trata de la segunda pequeña de Castro y su pareja, el también actor José Manuel Villalba, después de Maia, que ya tiene 4 años. Y es normal que su vientre no haya quedado sin mácula.

Para ello, y aprovechando que tiene 705.000 seguidores y seguidoras en Instagram, la que encarnase a uno de los personajes más queridos de Sin tetas no hay paraíso ha querido concienciar de que no siempre se puede estar perfecta. Por lo que es perfectamente válido no usar filtros para maquillar el resultado, como se suele decir.

Tirando de naturalidad y humor, la actriz viguesa se ha grabado un vídeo de su vientre, que está tonificando poco a poco, el cual aprieta para que se vea que le salen arrugas comunes y pliegues de piel como es normal. Además, con un mensaje con mucha ironía.

"'Lo que pides' versus 'lo que te llega'", comienza diciendo en una ristra de contraposiciones como "'Lo que ves' versus 'lo que hay'", "'Barriga mamifit' versus 'barriga slime'" o en el que asegura que el vientre plano es "el futuro" que está enfrentado al arrugado, que simboliza "el presente".

"Estamos en el camino, mamis, y aunque no todo es lo que parece, lo que sí 'parece' es que funciona...", escribía en la publicación, que ha acompañado de etiquetas como "La piel aún es de otra", "Recuperándome" o un "todo llegará" que le han repetido sus followers en los comentarios.

Durante el fin de semana, de hecho, María Castro subió un vídeo a sus redes en el que mostraba su rutina de entrenamiento del suelo pélvico, acompañada de su amiga y entrenadora fitness Raquel López. "No busques excusas y busca el modo...", decía la intérprete, que aseguraba mejorar poco a poco de "ese camino durillo del postparto".