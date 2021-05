Qué significa indulto

El indulto constituye una medida especial por el cual una autoridad competente perdona toda o parte de la pena a la persona que había sido condenada mediante sentencia firme. Esta medida se encuentra regulada en la Ley de 18 de junio de 1870, donde se establecen las reglas para ejercer la gracia de indulto.

El indulto puede ser de dos tipos: total o parcial. Así, en el artículo cuarto de la mencionada ley se explica que será total cuando se perdonen todas las penas a las que haya sido condenado el delincuente, cuando todavía no haya cumplido ninguna de ellas. Además, es parcial cuando se dé la remisión de alguna o algunas de las penas impuestas.

También hay que saber que el indulto puede consistir en la conmutación o sustitución de las penas impuestas por otras penas menos graves que sí deberá cumplir el delincuente.

¿Qué personas pueden ser indultadas?

Los reos de toda clase de delitos pueden ser indultados, siempre y cuando hayan sido condenados mediante una sentencia firme y se encuentren a disposición del Tribunal sentenciador para el cumplimiento de la pena que se les haya impuesto, tal y como indican desde el Ministerio de Justicia.

Por el contrario, no pueden ser indultadas las personas que aún no hayan sido condenadas por sentencia firme ni quienes no estén a disposición del Tribunal sentenciador. Además, tampoco podrán ser indultados los delincuentes reincidentes en el mismo o en cualquier otro delito por el que ya hubiesen sido condenados por sentencia firme, aunque puede haber excepciones.

La gracia de indulto le corresponde al rey, mientras que la tramitación de esta medida corre a cargo del Ministerio de Justicia. Una vez concedido el indulto, sea de la clase que sea, se aprobará un Real Decreto que se publicará posteriormente en el Boletín Oficial del Estado (BOE).