Castelló és reconeguda a FITUR com a "destinació sostenible"

Entre eixes accions, destaca la nova plataforma 'Gastrelló', que promou el desaprofitament zero d'aliments i l'ús de productes de quilòmetre zero; les noves rutes senderistes, que se centren en la salut i el benestar; els servicis i la qualitat en les platges; i el foment de l'accessibilitat i de la protecció dels recursos naturals, destaca el consistori en un comunicat.

També s'ha presentat en la fira la pròxima edició d''Escala a Castelló', que va a estar alienat amb els ODS, ha explicat l'alcaldessa, Amparo Marco, en la presentació de l'esdeveniment, on ha posat l'accent en la incorporació a l'objectiu 14 de conservació i utilització sostenible dels oceans, els mars i els recursos marins.

Castelló també va assistir durant la Fira Internacional de Turisme celebrada la setmana passada a Madrid a la cerimònia de reconeixement de la Q de qualitat. Una certificació de la qual disposen les tres platges de la ciutat.

"Fem un balanç positiu d'aquesta edició de Fitur, en la qual hem situat Castelló com a destinació segura i sostenible, d'experiències, naturalesa i esports, en un context complex per la covid-19", ha subratllat l'alcaldessa de Castelló, Amparo Marco.

"La ciutat es consolida així com destinació sostenible, de qualitat i segura, després d'una edició especial de Fitur adaptada al context de la covid-19 durant la qual es van iniciar també nous contactes amb agents turístics mitjançant la desena de reunions que es van mantindre en la cita turística", ha apuntat la regidora i presidenta del Patronat Municipal de Turisme, Pilar Escuder.

'ESCALA A CASTELLÓ'

En l'oferta turística que Castelló ha presentat en Fitur destaca 'Escala a Castelló', que es consolida com a esdeveniment turístic a nivell internacional, a més de les propostes de Castelló per a sentir-la, Castelló és esport i Castelló és naturalesa.

Així, s'ha donat a conéixer la inclusió de la ciutat en la Ruta Europea de la Ceràmica i s'han destacat les platges del Grau com a entorns naturals de gran valor per a gaudir al llarg de tot l'any. També s'ha presentat el SOM (Summer of Music) Festival com a esdeveniment que posicionarà a Castelló en el mapa de les grans ciutats musicals de l'estiu; i el Campionat Mundial de handbol femení que tindrà lloc al desembre, així com altres activitats que potencien la pràctica de l'esport i el gaudi dels entorns naturals de Castelló com són les seues platges i rutes senderistes.