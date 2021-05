El PP insiste en que facilitará la entrada de Vox en la Mesa de la Asamblea de Madrid como gesto de "generosidad"

El PP hará todo lo posible para conseguir la entrada de Vox en la Mesa de la Asamblea de Madrid. Es algo que ya se había venido apuntando en las últimas semanas desde el PP y que este lunes ha confirmado el portavoz popular en la Cámara, Alfonso Serrano. En los cálculos del PP, sin embargo, no entra que ese asiento deba ser el de la presidencia, porque consideran que ellos han de tener una posición "preeminente" en todos los órganos del hemiciclo porque así lo quisieron los madrileños el pasado 4 de mayo dándoles la mayoría de los votos.

"Aspiramos a que se represente en la Mesa lo que han dicho los madrileños a través de las urnas", ha señalado Serrano en declaraciones a los periodistas. El portavoz popular ha identificado la presencia de Vox en la Mesa como "un gesto de generosidad" del PP con el grupo parlamentario que le 'prestará' los votos para volver a hacer a Isabel Díaz Ayuso presidenta de la Comunidad de Madrid y a la vez ha defendido que debe ser su formación la que ocupe la presidencia de la Cámara.

El presidente de Vox, Santiago Abascal, deslizó hace unos días que su formación podría desempeñar un papel institucional "muy adecuado" ocupando la presidencia de la Asamblea, pero en el PP no ven este puesto acorde con el peso que tiene el grupo en la Cámara: 13 escaños del total de 136.

El "gesto" del PP para con Vox se limitaría, entonces, a una de las tres vicepresidencias o secretarías. La entrada de los de Rocío Monasterio a la Mesa sumada a una hipotética 'pinza' del PSOE y Unidas Podemos a Más Madrid podrían dejar fuera al partido que lidera Mónica García, a pesar de que son el segundo partido más votado y tienen los mismos escaños que los socialistas (24) y más que Vox y Unidas Podemos juntos (la formación de Rocío Monasterio tiene 13 y el partido morado, 10).

Este es un escenario del que no quieren ni oír hablar en Más Madrid y que al PP no le extrañaría, pues lo identifica con la "habilidad" de los grupos para "llegar a acuerdos". En este sentido, Alfonso Serrano ha indicado que las negociaciones de la composición de la Mesa debe tender a reflejar la composición de la Asamblea, como dicen todos los reglamentos, pero no siempre es así: en ocasiones sucede que los grupos parlamentarios que tienen más escaños no tiene la misma representación que otros porque "ha habido acuerdos o negociaciones".

En todo caso, el portavoz del PP ha preferido no hacer más cábalas y ha emplazado a las conversaciones de los grupos políticos para tomar las decisiones. "No adelantemos ni avancemos cosas que deben de ser fruto del diálogo entre los grupos parlamentarios", ha señalado Serrano, quien ha asegurado que las conversaciones entre los grupos aún no habían comenzado.