Els albergs juvenils de l'IVAJ podran tindre un aforament de fins al 75% aquest estiu

L'Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) ha actualitzat la informació facilitada per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública sobre les condicions d'aforament, distància i grups de convivència en les activitats d'oci educatiu, organitzades tant per les administracions com per les entitats o associacions juvenils d'educació no formal, ha indicat la Generalitat en un comunicat.

Aquesta informació s'emmarca dins de les mesures de salut pública en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19.

Així, queda establit que en les instal·lacions interiors o exteriors on es desenvolupen les activitats no es podrà superar el 50% del seu aforament.

Aquest apartat és aplicable tant en les escoles d'estiu, els campaments urbans, albergs juvenils, campaments així com totes les activitats emmarcades dins de l'oci educatiu i educació en el temps lliure.

Així mateix, l'aforament recomanat per a dormir dins de les tendes de campanya dels campaments, mentre es tracte d'activitats d'oci educatiu i educació en el temps lliure serà aplicable el 50%.

El màxim permès en les zones comuns dels albergs juvenils pot ser de fins al 75% d'aforament, mentre que en els campaments, l'aforament màxim permès és d'un 50% en les zones comunes respecte del total.

GRUPS DE CONVIVÈNCIA

Les persones participants en activitats es consideren grups de convivència estable definit com a grup estable de xiquetes, xiquetes i joves amb les seues monitoras o monitors, en el marc del com les persones que formen part del grup poden socialitzar i jugar entre si, sense haver de mantindre la distància interpersonal de manera estricta, utilitzant mascareta higiènica a partir dels 6 anys.

Així mateix, l'IVAJ posa a la disposició de les entitats d'oci educatiu de la Comunitat Valenciana els protocols i materials facilitats per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.