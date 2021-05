Guasp (Cs) reitera su "tolerancia cero" ante "cualquier falta de ética por cobro de dietas"

Así lo ha expresado Guasp en una rueda de prensa en el Parlament balear, al ser preguntada por la situación del diputado Maxo Benalal respecto a las dietas que ha cobrado.

"Se trata de un expediente personal de un diputado al que no tengo acceso y he solicitado tenerlo", ha señalado Guasp sobre el expediente del diputado.

La coordinadora de Cs Baleares ha recordado que se trata de un expediente personal y no de un grupo parlamentario. "A mi no se me propuso firmar ese escrito, imagino que porque el grupo se ve implicado porque este diputado está adscrito al grupo Ciudadanos", ha indicado.

Guasp ha insistido en que no haya "ninguna duda de transparencia" por parte de Cs. "Desde Ciudadanos hemos sido muy claros siempre y hemos pedido transparencia y ética a todos los cargos públicos y a todos los cargos del partido", ha destacado. "Siempre apoyaremos cualquier petición de transparencia", ha añadido.

Sobre la situación del grupo Ciudadanos también se ha pronunciado este lunes el portavoz del Grupo Popular, Biel Company, quien ha expresado que a "Armengol le interesa que Ciudadanos siga como está", en referencia a la petición de cambio de portavoz por parte de varios diputados de la formación naranja.

En este sentido, Company ha criticado que la Mesa del Parlament "se está comportando como una conselleria más del Govern" y cree que el presidente de la Cámara "hará presión para que sigan las cosas como están". "Cs ha de resolver sus problemas, no ha de entrar ni el PP ni el PSOE", ha dicho.

Por otra parte, el portavoz adjunto de MÉS per Mallorca, Josep Ferrà, ha criticado que "nadie dice nada" en Ciudadanos respecto a las dietas de Benalal. "Esperaremos que la Mesa se pronuncie para valorar", ha indicado Ferrà.

"Creo que si la declaración de dietas que este señor ha percibido no es la correcta, aquí se deberán asumir una serie de responsabilidades, pero es que hay una responsabilidad por parte de todo el grupo de Ciudadanos", ha considerado.