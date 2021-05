Marta López cuenta los reproches que le hizo Rocío Flores en una gala de 'Supervivientes'

La visita de Marta López al programa Sábado Deluxe, donde se enfrentó al polígrafo de Conchita, dejó varios titulares relacionados con su paso por Supervivientes y la amistad que entabló en el reality con Olga Moreno, mujer de Antonio David Flores.

En este sentido, la empresaria ha reconocido que habló con Olga Moreno sobre Rocío Carrasco detrás de las cámaras del concurso, y que ha sido precisamente la relación entablada con la mujer de Antonio David la que ha provocado su expulsión en el reality.

Además, López ha denunciado las críticas e insultos que recibe a diario en las redes sociales, e incluso los reproches que ha tenido por parte de Rocío Flores, que colabora en alguna gala comentando la participación de Olga Moreno en Supervivientes.

Marta López: "He recibido muchas amenazas por apoyar a Olga Moreno" #polimarta — Deluxe Sabado (@DeluxeSabado) May 22, 2021

"He coincidido con ella en el plató el otro día y he hablado con ella", ha reconocido la exconcursante. El motivo principal de la conversación fue que alguien le había dicho a López que Flores estaba molesta con ella porque no le había gustado su comportamiento en el concurso.

"Le dije que no entendía por qué se había molestado conmigo", ha asegurado López, que aprovechó esa charla para transmitirle a Rocío Flores "algún mensaje que me dijo Olga".

"Ella cree que he hablado demasiado con Olga de sus vidas, pero Olga si quiere hablar, habla, porque ella es mayor, no es tonta, y necesita hablar también". Marta López ha explicado que cuando comenzaron en el reality de Supervivientes "ya habían salido dos o tres capítulos" de la docuserie de Rocío Carrrasco. "Nosotras pensábamos que ya se había acabado, que incluso (Antonio) David había hecho una entrevista... No teníamos ni idea", ha agregado.