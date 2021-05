Organizan un "desafío" para detectar y localizar Covid mediante inteligencia artificial en radiografías de tórax

La Society for Imaging Informatics in Medicine (SIIM), en colaboración con la Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (Fisabio) y la Sociedad Radiológica de Norteamérica (RSNA), ha organizado un "desafío" para la detección y localización de neumonía por Covid-19 mediante el uso de la Inteligencia Artificial en radiografías de tórax.