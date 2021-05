La razón por la que Anna Simón dejó de ser colaboradora de 'El hormiguero'

El espacio de entretenimiento El hormiguero, que se emite de lunes a jueves en la cadena de televisión Antena 3 y es presentado por Pablo Motos, basa gran parte de su contenido en las secciones de sus colaboradores.

En el año 2014, la presentadora catalana Anna Simón empezó a colaborar con este programa, en concreto en una sección en la que mostraba a los espectadores trucos del hogar.

Posteriormente, haría una sección similar la actriz Marta Hazas. Anna Simón también tuvo una sección en El hormiguero en la que contaba historias de perros abandonados. Otro actor, Dani Rovira, haría una sección parecida después.

Anna Simón compaginaba su papel en El hormiguero con el de otro programa, llamado Zapeando, en LaSexta, donde estuvo hasta 2020. Pero tal y como recoge la cadena COPE, en 2017 Simón dejó el show de Pablo Motos.

Según explicó en aquel momento El hormiguero, la catalana dejaba el programa porque tenía "compromisos profesionales" y una "apretada agenda", pero dejaba la puerta abierta a su regreso.

Pero esta vuelta nunca se produjo. Según COPE, la marcha de Simón no sentó bien El hormiguero. Según esta emisora de radio, en 2017 el programa hizo un especial sobre el día de la Mujer con imágenes de las colaboradoras, pero en esas imágenes no estaba Anna Simón, pese a que su marcha no era oficial, lo que se pudo interpretar como una venganza contra la catalana.

Actualmente, Anna Simón ha participado en el programa Nadie al volante en #0.