Motos justifica la ausencia de Tamara Falcó en 'El hormiguero': "Lo primero para ella es llegar a ser chef"

La habitual tertulia de los jueves de El hormiguero sufrió esta semana dos bajas, la de Tamara Falcó y la de Nuria Roca, que se ausentaron del programa de Antena 3, que las sustituyó por la periodista María Dabán.

"Hoy tengo que dar unas cuantas explicaciones", afirmó Pablo Motos tras concluir la entrevista por videollamada con su invitado del día, el cantante de reguetón Daddy Yankee. "Hoy no está Tamara porque el curso de Le Cordon Bleu no se lo permite".

Y añadió que "ahora para ella lo primero es llegar a ser chef, a ver si le sale ya bien el conejo...". Tras la aclaración, se dirigió a Juan del Val, que explicó el motivo por el que Nuria Roca tampoco había podido ir a El hormiguero este jueves.

Juan del Val, en 'El hormiguero'. Carlos Lopez Alvarez/ATRESMEDIA

"Tenéis a la niña mala", le dijo el presentador a su colaborador. "Tiene un poquito de asma y los médicos han decidido dejarla ingresada. Ahora es un lío porque se tiene que quedar un adulto con ella que tenga un PCR negativo", explicó el escritor.

"Pero una vez que entras, ya no puedes salir, no puedes hacer turnos. Iba a ir mi hijo mayor, pero no puede ser porque no daba tiempo a la PCR... hoy ha ido ella y mañana iré yo, que le vamos a hacer... pero está bien", aclaró.

Para ocupar el lugar de las dos tertulianas, Motos presentó a su sustituta: "Esta noche debuta María Dabán, prestigiosa comentarista política y guionista del programa". Y el valenciano recordó que "la última vez que saliste en el programa fue haciendo la gallina".