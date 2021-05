El incendio de Arico (Tenerife) tiene un perímetro de 1.100 hectáreas y preocupa el flanco de Granadilla

"Hemos analizado como evoluciona este primer incendio del año 2021. Estamos ante un incendio de carácter forestal que ocurre en mayo y con viento, cuya fuerza es lo que más preocupa", ha dicho este viernes el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, tras visitar la zona afectada.

En este sentido, comentó que hay rachas altas de viento de 40 o 50 kilómetros por hora mientras que el terreno afectado es ya de más de 1.100 hectáreas, lo que supone un perímetro "importante".

Torres expuso que por el momento se trata de un incendio de suelo que no está afectando a la copa de los árboles, agregando que ante esta situación la mejor noticia es que no hay riesgo para ninguno de los núcleos poblacionales y que no se han producido evacuaciones.

"Están trabajando las fuerzas terrestres y también las aeronaves: cinco helicópteros y un hidroavión FOCA; además llegará otro durante el día de hoy y un tercero se incorporará este sábado", dijo para recordar son cerca de 300 las personas que están luchando contra las llamas, entre ellos la UME, Bomberos de Gran Canaria, Tenerife, la AIREF de La Gomera, de La Palma y de El Hierro.

En cuanto a los flancos, señaló que el que preocupa es que el que puede ir hacia la zona de Granadilla, si bien las predicciones apuntan a que la temperatura baje y la humedad suba aunque es probable que el viento pueda aumentar. "Hay que estar muy atentos y tener máxima precaución", comentó.

Finalmente, el presidente canario ha resaltado que la Guardia Civil está investigando el posible origen del incendio.