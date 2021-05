Cómo es cada signo del zodiaco en la amistad según el carácter, escala de valores y filosofía de vida

La amistad es uno de los sentimientos más nobles y bellos del ser humano, que enlaza con lo mejor de nosotros mismos y lo más espiritual de nuestra naturaleza, al menos cuando se trata de amistad de verdad. Pues bien, veremos como sienten esta noble emoción cada uno de los signos del zodiaco y que rasgos les diferencian, quienes son los mejor dotados y dispuestos frente a quienes pudieran tenerlo más difícil, todo ello según el carácter, escala de valores y filosofía de vida de cada uno de los signos.

Aries



Al igual que sucede en el amor también en la amistad los Aries empatizan como el rayo y se vuelcan sin límites con sus amigos más queridos, pero también esperan recibir lo mismo que dan y cuando se decepcionan, cosa que no es infrecuente, entonces romperán o se enfriarán con la misma rapidez y sin término medio. Aries es el todo o nada y al igual que en el amor sus amistades siempre son apasionadas y no son extraños los desencuentros pasajeros. Tras sus maneras rudas esconden un gran corazón.

Tauro



Para la amistad, como sucede en el amor y otros muchos ámbitos de su vida, Tauro va siempre poco a poco y sobre seguro. El tiempo, la lealtad y la perseverancia son valores de la máxima importancia para estos asuntos, pero cuando al fin entregue plenamente su corazón lo hará para toda la vida e incluso si se equivoca en su elección tardará en desengañarse y sacar a esa persona de su vida, cosa que si hace igualmente será para siempre y sin vuelta atrás. Es leal, generoso y protector aunque posesivo.

Géminis

Es uno de los signos más sociables, extravertidos y dotados de una habilidad natural para relacionarse, hacer todo tipo de amistades e incluso sacar de ellas aquello que realmente les interesa. En muchos casos tienden a ser relaciones superficiales aunque muestra una gran camaradería y complicidad. Es un consejero-a excelente, dotado de gran habilidad para caer de pie en todo tipo de situaciones. Sus relaciones suelen estar sujetas a muchos cambios ya que no les gusta atarse ni las personas posesivas.

Cáncer

Debido a su naturaleza profundamente sensible y protectora es un signo muy dotado para la amistad que cuando es profunda tiene muchas connotaciones femeninas y maternales y no es extraño que empatice bastante mejor con las mujeres que con los varones, a no ser que estos sean altamente sensibles y refinados. Sin embargo le cuesta mucho abrirse dada su introversión, timidez y temor a ser dañado. Sus sentimientos son profundos, da y anhela recibir toneladas de afecto y comprensión.

Leo

Como amigo Leo es cálido, protector y dominante, debido a sus elevadas miras tienen pocos amigos realmente íntimos y profundos pero estos son muy sólidos y estables, aunque también debido a estas elevadas miras están expuestos a sufrir dolorosos desengaños. Son fieles, leales y constantes en sus sentimientos y esperan lo mismo de aquellos que de verdad consideran sus amigos. Son generosos y despiertan gran admiración entre sus amigos. Se entienden mejor con varones que con mujeres.

Virgo



No es fácil a estos nativos entablar relaciones sentimentales, ni de amistad ni de amor, son muy introvertidos, hipersensibles, susceptibles y complicados. Sin embargo cuando al fin logran entablar una profunda y sincera amistad luchará por mantenerla como si de un tesoro se tratara. Suelen dar más de lo que reciben y a menudo sufren en silencio porque muchas veces no encuentran la misma respuesta. Tienden al sacrificio, la abnegación o la renuncia por las personas que aman, ya sea pareja o amigos.

Libra



Este es uno de los mejores signos para establecer todo tipo de relaciones y amistades ya que son muy cordiales y extravertidos y al mismo tiempo se adaptan e incluso mimetizan con la otra persona. Saben buscar como nadie los puntos de encuentro e inspirar simpatía y por lo general suelen tener muchos amigos. En las relaciones buscan siempre la armonía y rechazan los conflictos o se esfuerzan por solucionarlos. Aborrecen la soledad y necesitar ir por la vida acompañados, por ello son excelentes amigos.

Escorpio



Profundamente apasionado en su interior Escorpio es tan posesivo como radical en su afectos, ya sea el amor o la amistad, y entregará su corazón hasta lo más profundo o será frío y distante como el hielo. No da su amistad fácilmente pero cuando lo haga será para toda la vida y dará hasta su sangre por sus seres más queridos. A veces, de forma inconsciente, suelen hacer más daño a los que más quieren o tiranizarlos, pero siempre será profundamente fiel y leal a sus amigos, que serán muy pocos.

Sagitario

Este es uno de los mejores signos para las relaciones de amistad, incluso podríamos decir que Sagitario es el amigo que todos querrían tener: extravertido, bondadoso, generoso, protector, se adapta a todos y cae bien a todos. En realidad la amistad es la relación ideal para estas personas debido a su amor a la libertad e independencia. Es un excelente consejero y leal amigo, no es posesivo ni exigente aunque tampoco toleran que lo sean con ellos. Sienten que sus amigos son una parte más de su familia.

Capricornio

No es fácil para estos nativo relacionarse y mucho menos entablar profundas amistades. Por lo general tienen pocos amigos pero muy buenos y estos suelen permanecer a lo largo de toda la vida. No les gustan los grupos y prefieren las relaciones más intimistas pero son amigos muy valiosos y de fiar, profundos, leales y muy comprometidos aunque es cierto que también exigen mucho. Son rectos y tienen elevadas cualidades morales aunque por fuera muchas veces no tengan un carácter simpático.

Acuario

Este signo está considerado como el de la amistad por excelencia y para ellos la amistad puede llegar a ser más importante que la pareja o la familia puesto que piensan que la familia les vincula por la sangre mientras que la amistad lo hace por el alma. Su independencia y profundo amor a la libertad hace que este sea para ellos el vínculo ideal. Es fiel, constante y leal como amigo y siempre tiene una mano tendida al otro. Muy sociable y comunicativo pero capaz de entablar relaciones sólidas y profundas.

Piscis

Este es uno de los signos más sensibles y emotivos de todo el zodiaco, profundamente abnegado, sacrificado y generoso con sus amistades más queridas. Lo dan todo con el mayor y más sincero desprendimiento pero tienen el riesgo de sufrir dolorosas traiciones o desengaños o incluso que quienes antes fueron sus mejores amigos acaben siendo sus enemigos. A pesar de todo nada les hará cambiar su naturaleza altruista y hospitalaria. Suele dar mucho más de lo que recibe y a menudo se siente incomprendido.