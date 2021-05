El presentador Agustín Bravo echó la vista atrás para hablar de su pasado y de los momentos laborales que compartió con Isabel Pantoja, con la que no acabó estando muy bien avenido, según él mismo reveló a preguntas del presentador, Jorge Javier Vázquez en Supervivientes.

"De Isabel guardo buenos recuerdos. La única gala que llegó a presentar en una cadena fue en Telecinco en el año 93. Fuimos copresentadores... Después los recuerdos son más grises, se van oscureciendo", decía Agustín Bravo.

Ante eso, Jorge Javier lanzaba una pregunta directa: "¿Crees que fue ella la que te dejó sin trabajo en Canal Sur?", en referencia al repentino parón laboral de Agustín Bravo en la cadena autonómica.

"Ya lo hablé en un Sálvame y yo dije que no tengo ninguna prueba, que no puedo afirmarlo, pero estoy seguro de que [ella] no ayudó a que continuara", decía sin miedo el concursante.

Agustín Bravo fue el último expulsado de Supervivientes, aunque aún no está fuera del concurso, pues ha de verse si la audiencia decide dejarle en la playa de los desterrados, sustituyendo a Palito o Lola, o si definitivamente regresa a España.