'Supervivientes' cambia su mecánica de cara a 'Mask Singer': el lunes se sabrá si es Agustín, Lola o Palito quien abandona

Mediaset y Atresmedia siguen haciendo sus triquiñuelas para liderar el prime time de los lunes. Si esta semana Antena 3 emitió un falso estreno de Mask Singer para retrasar enfrentarse a The Dancer (La 1) y Supervivientes (Telecinco), el concurso no se ha quedado quieto y ha cambiado su mecánica.

Así, será el lunes en Conexión Honduras cuando Jordi González anuncie quién se convierte en el cuarto expulsado definitivo del reality. Habitualmente esto ocurre los jueves, en programas presentados por Jorge Javier Vázquez. Sin embargo, esta vez no será de esa manera, en una clara intención por reforzar la entrega del primer día de la semana.

Pero, ¿Cómo afecta esto a los concursantes? Las ya veteranas de Isla Destierro, Palito y Lola, tendrán que convivir por primera vez con un tercer habitante en su paraíso: el presentador Agustín Bravo. Este fue el expulsado después de que la audiencia salvara, por orden, a Sylvia Pantoja, Lara Sajén y Valeria Marini.

Esta última tuvo una celebración agridulce tras un duro enfrentamiento con sus compañeros, que no suelen valorar muy positivamente a la italiana: "Llegué aquí para encontrar la felicidad y la he encontrado gracias a este concurso, pero me siento muy mal porque mis compañeros me atacan mucho”, comentó afectada mientras Bravo abrazaba a los demás.

"Me he comido lo peor del concurso"

"Ha sido una experiencia intensa. Tengo el sabor de boca un poco amargo, porque me he comido lo peor de este concurso, con el barco, luego el corralito... os quiero a todos, todos me habéis dado algo", dijo en su despedida en La Palapa el comunicador.

El público tendrá así cuatro días para decidir entre él, Palito y Lola. Estas dos últimas se postulan como dos rivales bastante fuertes, pues ya han vencido a Antonio Canales, Marta López y Alexia Rivas.