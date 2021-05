Cvirus.- La incidència acumulada se situa en 29,66 casos per cada 100.000 habitants a la Comunitat Valencina

La incidència acumulada (IA) a 14 dies a la Comunitat Valenciana ha crescut 32 centèsimes fins als 29,66 casos per cada 100.000 habitants. Malgrat això, segueix sent la comunitat amb una taxa més baixa, encara que es troba per darrere de la ciutat autònoma de Ceuta, i per davall dels 139,89 casos de mitjana nacional, segons l'actualització de dades del Ministeri.