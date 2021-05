Paz Padilla se pronuncia tras su marcha de 'Got Talent': "La vida me llevará donde tenga que llegar, nada es tan importante"

Este miércoles se conoció la noticia de que Paz Padilla dejaría de ser jurado de Got Talent en su séptima edición. La productora, Fremantle, se pronunció para desmentir los rumores que apuntaban a Rocío Carrasco como posible sustituta, pero no quiso dar los motivos de la marcha de la humorista.

La propia actriz, que continúa al frente de Sálvame, por lo que no ha habido ningún despido ya que sigue ligada a Mediaset, ha reaccionado en sus stories a una de estas noticias y ha negado que estuviera "hundida" por su mal llamado despido.

Y ha demostrado que para nada es así, pues sigue feliz y contenta de seguir inmersa en tantos proyectos como su libro, El humor de mi vida, o su adaptación en obra de teatro que está preparando para estrenar en septiembre.

Así lo ha confirmado este miércoles en la presentación de la iniciativa Apadrina un bar, a la cual ha acudido, junto a Tania Llasera y Lucas Loren, en representación del portal ManoMano para transformar la terraza de un local en Madrid.

"Para mí ahora lo importante es ser feliz, rodearme de amor y nada me afecta", ha respondido a los reporteros cuando le han preguntado por algunos temas de su libro.

Después le han preguntado sobre el tiempo que tenía actualmente tras la noticia de que se marchaba de Got Talent, a lo cual ella solo ha tenido palabras para alabar al programa: "Yo en Got Talent he sido tan feliz, es un programa tan bonito. Ver el talento de la gente, que van allí y te demuestran su don. He sido tan feliz que le doy gracias a la vida por ser feliz".

Después, un periodista le ha preguntado sobre los rumores que indicaban que podía tener mala relación con Risto Mejide, a lo cual ella ha hecho gesto de hastío como considerando absurda esa información. De quien sí ha hablado más ha sido de Edurne: "Es maravillosa. Y ahora tiene un bebé tan bonito, ella entra en una fase de madurez muy bonita".

"Con todo lo que me sucede en la vida, avanzo. De todo aprendo", ha añadido después. "La vida me irá llevando donde tengo que llegar [...] Nada es ya tan importante".