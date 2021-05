La productora de 'Got Talent' desmiente que Rocío Carrasco vaya a ser jurado de su próxima edición

La próxima edición de Got Talent ha sido tendencia durante este miércoles después de la información que ha dado la revista Lecturas sobre el supuesto despido de Paz Padilla como jurado, que podría ser sustituida por Rocío Carrasco. Sin embargo, ahora la productora ha desmentido esta información.

Tras una exitosa sexta temporada, Fremantle, productora de Mask Singer, Top Star o The Dancer, puso en marcha rápidamente la siguiente. De hecho, la séptima edición está en proceso de casting y aún no han comenzado las grabaciones, que están previstas en junio.

Por ello, tal y como la productora y Mediaset han confirmado a Vertele, aunque no se descarta que pueda haber cambios en la temporada, Rocío Carrasco no será jurado del programa.

Aun así, Fremantle y la cadena no han querido dar más detalles sobre la próxima edición de Got Talent, por lo que no se descarta que pueda haber modificaciones en su mecánica e incluso en los rostros que se sienten en la mesa del jurado.

De este modo, no han confirmado ni desmentido que Paz Padilla no vaya a participar en la séptima temporada. Aun así, lo cierto es que no se trata de ningún despido, pues la humorista tiene contrato con Telecinco que la mantiene ligada a los diferentes proyectos que realiza en la cadena, como Sálvame.