¿Qué están buscando los usuarios en Google?

La confianza de los consumidores en la recuperación global está aumentando poco a poco, aunque todavía quedan muchas dudas al respecto. Por eso, la prudencia sigue primando a la hora de gastar dinero y, sobre todo, el ahorro continúa siendo una de las principales preocupaciones de las personas.

Este tipo de comportamientos quedan reflejados en las tendencias de búsqueda de los usuarios en internet. Por ejemplo, desde el site Think with Google han publicado un artículo en el que explican cómo este mes pasado aumentaron las búsquedas relacionadas con el ahorro como "low budget" (poco presupuesto), "affordable health insurance" (seguro médico económico) y "outlet online" (outlet online).

También el teletrabajo ha dejado su poso en nuestra forma de vivir y consumir. Por ejemplo, con el trabajo y el estudio a distancia, los usuarios están utilizando internet para buscar soluciones a sus problemas más rutinarios como "how to share screen" (cómo compartir pantalla) y "how to record video" (cómo grabar un vídeo). Asimismo, la gente quiere optimizar la funcionalidad de sus hogares y utilizan el popular buscador para realizar consultas como "ideas for small spaces" (ideas para espacios pequeños), "storage units near me" (trasteros cerca de mí) y "furniture shop near me" (tienda de muebles cerca de mí).