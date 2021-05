Muere el mítico cómico Paul Mooney a los 79 años

El cómico Paul Mooney, escritor y actor veterano, conocido por su trabajo con el actor Richard Pryor, ha fallecido a los 79 años a causa de un infarto, según informó su familia.

El comediante estadounidense murió el miércoles por la mañana en su casa en Oakland, después de algunos años en los que había estado alejado del foco público por la demencia que sufría.

Paul Mooney consiguió su primer trabajo profesional en el mundo del espectáculo como guionista para Pryor, contribuyendo a las legendarias actuaciones de Richard como Live on the Sunset Strip.

Mooney también fue el guionista principal de The Richard Pryor Show y escribió algunos episodios de Pryor's Place, así como otros textos como Sanford and Son, In Living Color y Chappelle's Show.

Como actor, Paul Mooney era conocido por interpretar a Sam Cooke en la película de 1978 The Buddy Holly Story y por su papel de Junebug en Bamboozled (2000) de Spike Lee, junto con apariciones regulares en Chappelle's Show.