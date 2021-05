Pilar Rubio consigue en 'El hormiguero' escalar dos metros de altura con una excavadora de 5.000 kilos

Pilar Rubio continúa superándose semana a semana en los retos que le propone Pablo Motos y el equipo de El hormiguero. Tras la entrevista a la invitada de este miércoles, la actriz Sara Sálamo (que presentó su nueva película, El año de la furia, que se estrenará en cines el 28 de mayo), la colaboradora se enfrentó a una nueva prueba.

"Os confieso que hemos dudado un poco si valía la pena o no", señaló el presentador. "Estamos en el borde de que sea demasiado y, al final, ha ganado que lo hace porque Pilar es Pilar...", añadió.

Pilar Rubio, en 'El hormiguero'. ATRESMEDIA

Y explicó el reto: "Intentará escalar dos metros de altura con una excavadora de 5.000 kilos. Hay un par de momentos donde es realmente peligroso y podría haber un accidente".

Rubio comentó que "se me ha ocurrido escalar con la excavadora, algo que no se debe hacer, por favor, no lo hagáis en casa, aunque tengáis una". Y señaló que "yo no la tengo porque Pablo no me la ha querido regalar".

La madrileña volvió a explicar cómo subiría la excavadora sobre dos plataformas de metal situadas a dos metros de altura: "Me voy a poner el cinturón, que no lo hago nunca", afirmó montada en el vehículo.

Tras unos minutos angustiosos por parte de Motos, Sálamo y los espectadores de Antena 3, Rubio consiguió superar el reto y subió la excavadora hasta la plataforma superior: "¡Madre mía, que mal lo he pasado!", exclamó la colaboradora.