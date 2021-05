Rocío Carrasco, dos días antes de que su hijo, David Flores, testifique contra ella: "Siento desesperanza, la historia se repite"

"Estoy nerviosa, pero bien" fueron las palabras con las que comenzó su intervención en Rocío, contar la verdad para seguir viva, Rocío Carrasco. Y es que, la protagonista del documental decidió entrar por videollamada en el formato para aclarar algunas cuestiones de cara a la inminente declaración de su hijo menor, David Flores, contra ella.

Lo hizo justo antes de que comenzara la emisión del penúltimo capítulo de la serie, la entrega más técnica hasta la fecha, pues se centró en el marco judicial del caso. La propia Carrasco explicó que su hijo está citado a declarar este viernes en el juzgado de Alcobendas después de que "el ser" haya hecho con él "lo mismo que hizo con su hija" por una querella contra su madre.

"Hace dos horas se nos ha informado de que seguramente David declarará desde Málaga, algo que recurriremos", contó. Además, aseguró que tanto su abogado como ella consideraron que, ante un cúmulo de irregularidades, han presentado una serie de recursos por los que aún no ha declarado Carrasco respecto a la deuda que se le pide: "Y si no declaré con sede judicial, no lo haré ahora en televisión", por lo que no aclaró si había pagado la pensión que se le pedía.

"Vuelve a ponerlo en la tesitura de querellarse y pedir cárcel para su madre"

"Vivo la situación con desesperanza, vuelve a suceder lo que he explicado en todas estas entregas del programa. Vuelve a ponerlo en la tesitura de querellarse y pedir cárcel para su madre... aunque no pierdo la esperanza de volver a mi enano", dijo apenada.

También habló Carrasco, muy emocionada, sobre María Teresa Campos, quien en una entrevista reciente ha declarado que no se permitiría irse de este mundo sin que se hiciera justicia con el caso de su amiga y excompañera de trabajo: "Creo que no será así, que se hará justicia", dijo Carrasco antes de que se terminara su intervención y Carlota Corredera diera paso al capítulo.