Ribó advoca per la participació com a "element determinant" en Benimaclet, amb veu veïnal i no d'empreses

La vicealcaldesa i edil de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez, ha advocat igualment per eixa participació, també per a arreplegar la "diversitat i pluralitat" d'aquesta zona de la capital valenciana, i ha recordat que el PAI de Benimaclet proposat per Metrovacesa "està inadmès a tràmit", per la qual cosa ha ressaltat que "en aquest moment, la gestió que hi ha és la de l'Ajuntament".

Ribó i Gómez s'han pronunciat així en la roda de premsa de presentació dels projectes que el consistori plantejarà per a rebre finançament a través dels fons europeus de reconstrucció postCovid-19, preguntats per la reunió que aquesta jornada han mantingut amb representants de l'Associació de Veïns i Veïnes de Benimaclet i de la Federació d'Associacions de Veïns de València.

En la trobada han participat també el vicealcalde i edil d'Ecologia Urbana, Sergi Campillo, i membres de Cuidem Benimaclet, així com el codirector de la càtedra de l'Horta, Enric Guinot; catedràtics de la Universitat de València i arquitectes i lletrats dels col·lectius veïnals, ha agregat el consistori en un comunicat.

"Volem el protagonisme del veïnat de Benimaclet i no de les empreses", ha assenyalat el primer edil. Els representants veïnals han expressat la seua oposició al PAI del barri i han demanat una "reducció de l'edificabilitat", així com "un nou model de ciutat que cree espais de convivència horta-ciutat".

Joan Ribó ha considerat que "el tema del PAI de Benimaclet és un tema de la màxima importància" i ho ha comparat amb altres casos de "lluita ciutadana" en favor de "un riu verd, el Saler o el Cabanyal". "Estem davant un canvi del model urbanístic amb una característica fonamental, la participació ciutadana", ha apuntat, al mateix temps que ha dit que aquest "no s'ha de reduir a presentar al·legacions".

En aquesta línia, el responsable municipal ha manifestat que "la participació ciutadana ha d'estar present en tot el procés, ja que és un element que farà que les empreses constructores perden la força que van tindre en el passat".

Així mateix, Ribó, que ha dit que ha sigut una reunió "molt positiva, ha ressaltat després d'ella, "la vitalitat de Benimaclet, la lluita per a integrar-lo en l'horta, i la lluita per a tindre un barri i poder treballar en el seu disseny, com han fet des de fa molts anys i com volen continuar fent".

"POSICIONS MÉS PRÒXIMES"

Sandra Gómez ha declarat que "amb diàleg i debat es veu que les posicions estan més prop del que, a voltes, es vol manifestar" i ha assegurat que "el disseny del PAI de Benimaclet estarà en marxa aquest mateix any", donat "que l'Ajuntament està treballant en ell".

"El disseny es farà de la mà dels veïns i veïnes i, per tant, obrirem espais de participació per a canalitzar la diversitat i pluralitat del barri", ha insistit la vicealcaldesa. Ha assenyalat que aquest dimecres "s'han posat sobre la taula qüestions molt importants" com eixa participació i la idea de "obrir nous espais" en eixe àmbit "perquè tothom puga dissenyar el barri en el que falta per consolidar i en la part històrica".

La titular de Desenvolupament Urbà ha afirmat que "el disseny del PAI de Benimaclet i de tot el barri va a estar en marxa en 2021" i ha explicat que eixa és "una de les qüestions que s'ha demanat" en la trobada davant la "por al fet que estiguera paralitzat. "Res més lluny de la realitat, està en marxa", ha precisat.

"Al PAI de Metrovacesa es va dir que no i estem avançant en elements de gestió directa. Segur que ho farem amb un posició de diàleg amb tots els participants", ha afegit Joan Ribó.

Sergi Campillo, pel seu costat, ha qualificat l'entrevista de "molt cordial" i ha asseverat que "tot l'equip de govern -Compromís i PSPV- està d'acord" en què "aquest és un tema que hem de solucionar", segons ha informat en un comunicat el consistori.

"El govern municipal té l'obligació de presentar una proposta escoltant a les entitats veïnals del barri, que són les que viuen allí, i fent un procés participatiu", ha exposat, a més d'indicar que "l'Ajuntament ha de tindre la gestió directa del PAI".

Per part de l'Associació de Veïns de Benimaclet, el seu portaveu Paco Guardeño, ha explicat, en un comunicat, que el passat 13 de maig es va enviar una carta dirigida a l'alcalde, a Gómez i a Campillo per a demanar-los una reunió amb la finalitat de "parlar de la situació i el futur del PAI Benimaclet Est". Així mateix, ha destacat "la ràpida resposta" obtinguda per part dels responsables municipals amb la trobada d'aquesta jornada i "la importància" que s'haja celebrat.

Des del col·lectiu veïnal s'ha apuntat que en eixa cita s'ha advocat "per una nova concepció de l'urbanisme que prioritze la qualitat de vida" dels ciutadans, a més de demanar que "es contemplen totes les alternatives, es busque un acord entre els partits de govern i es compte amb la participació activa de les entitats veïnals i la ciutadania".

EDIFICABILITAT QÜESTIONADA

Igualment, s'ha sol·licitat que "el disseny i l'execució del planejament que s'acorde corresponga directament a l'Ajuntament", ha agregat Guardeño, que ha ressaltat que des de la part veïnal s'ha qüestionat "l'edificabilitat d'un planejament, concebut i no executat fa trenta anys, que no respon la situació actual per les seues previsions demogràfiques" i que no atén "els paràmetres de sostenibilitat imprescindibles".

A més, els representants dels ciutadans han reivindicat la conservació de l'horta; la reconexió amb la situada a l'altre costat una Ronda Nord -han dit que aquesta infraestructura és "una barrera física i un focus de contaminació"-; la integració dels horts urbans, i comptar amb espais d'esplai i equipaments de barri.