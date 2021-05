Kim Kardashian no quiere que sus hijos vean el 'reality show' de la familia ni lo que ha hecho en los últimos años

La modelo y empresaria Kim Kardashian no está segura de querer que sus hijos vean Keeping Up with the Kardashians, el reality show sobre la familia Kardashian que se lleva grabando desde 2007.

Ha sido precisamente en ese programa donde la modelo habla con Scott Disick sobre sus preocupaciones sobre lo que podrán ver sus hijos, North, de 7 años, Saint, de 5, Chicago, de 3 y Psalm, de 2 años.

La preocupación surgió a raíz de que los pequeños ya han podido ver algunos fragmentos del programa en redes como TikTok, como un pequeño clip en el que Kim llora porque pierde unos pendientes de diamantes en el mar.

"¿En qué momento les sentamos y les decimos: 'Podéis pasar por estas temporadas y ver lo que hicieron mamá y papá todos estos años?'", se preguntaba la modelo.

Y es que hay pasajes de su vida, como su matrimonio de 72 días con Kris Humphries, que Kim Kardashian no quiere tener que explicar a sus hijos.

"Esa es tu vida, ese es tu pasado y, en algún momento, estarán interesados en verlo todo", explica Scott a Kim. "Lo harán sin nosotros o con nosotros", le hace ver.

"Recientemente los niños han pedido ver el programa, pero estoy realmente indecisa porque yo personalmente voy a tener que explicar muchas cosas", se lamentaba la modelo.

Su cuñado, Scott Disick bromeaba sobre eso: "Honestamente, la única persona que hizo verdaderas mierdas malas en el programa fui yo. No tienes nada de qué preocuparte", concluía.