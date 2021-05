Risto Mejide culpa a Pablo Iglesias de la crisis migratoria de Ceuta: "Lo que hay aquí es un chantaje de una nación a otra"

"Hoy es más importante que nunca tratar de ser honestos, en un día quizás con la peor crisis diplomática, política, territorial y humanitaria que hemos vivido jamás". Con estas palabras ha arrancado Risto Mejide, presentador de Todo es mentira, su análisis sobre la crisis migratoria de Ceuta, que piensa que ha sido posible por la "incompetencia" del exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias.

"Lo que hay aquí es un chantaje de una nación a otra: 'O me haces caso, o te abro la verja'. Es así de sencillo y de crudo porque se están aprovechando de vidas humanas, de la necesidad y la desesperación de gente que solo pretende mejorar su vida", ha denunciado el publicista en la tarde de este martes.

Mejide cree que "detrás de este montaje" hay "una chapuza diplomática y política que hay que denunciar". "Si estamos en estas es por la incompetencia de algunos", ha expresado, visiblemente molesto, desde el plató de Mediaset.

El mercenario Risto Mejide culpando a Pablo Iglesias de las tropelías de Marruecos.



Pa reírse. Qué sinvergüenza hay que ser y qué poco respeto a la inteligencia de la audiencia.pic.twitter.com/ehtPdSoego — Accountable (@Accountable2019) May 18, 2021

"Lo vamos a denunciar con todas las letras. ¿Qué pensaríais si un vicepresidente de Francia o de Portugal exigiese un referéndum para Cataluña?", ha añadido, dando paso a la captura de un mensaje que Pablo Iglesias compartió el pasado 15 de noviembre en Twitter.

El expolítico citó unas palabras del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas del 13 de enero de 1995. "...Reitera su empeño en que se celebre, sin más demora, un referéndum libre, limpio e imparcial para la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental", rezaba el tuit.

"Estaremos de acuerdo o no en que eso precede o no precede, pero hablamos de un vicepresidente en ese momento. Esta injerencia hizo saltar por los aires la Cumbre España-Marruecos que estaba prevista para finales del año pasado y que hoy aún no tiene fecha", ha zanjado.