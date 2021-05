Giner alerta que els valencians "hauran de pagar altres deu milions al pou sense fons de l'EMT"

Per al regidor, "modificar el crèdit 47 milions d'euros al maig demostra una gran falta de planificació en el pressupost per part de l'alcalde Ribó", ha criticat Giner, qui ha incidit, en un comunicat, en què "la partida més engrossida, una vegada més, se la porta l'Empresa Municipal de Transports amb una ampliació de capital de 10 milions, que no són una altra cosa que el reflex d'una gestió incapaç i ruïnosa".

En aquesta línia, el portaveu taronja ha qualificat de "desconcertant" la injecció de 500.000 euros al Palau de la Música. "Esperem que siga per a reformar-lo com més prompte millor i obrir-lo al públic. Confiem que siguen capaços de gestionar-lo", ha afegit.

D'altra banda, Giner ha recordat que "fa poc més de 15 dies, el 30 d'abril", Ciutadans va denunciar que "les inversions havien augmentat en 99,8 milions sent el crèdit definitiu de 193.4 milions quan amb prou faenes s'havien executat 6.5% de les inversions".

"Els nivells d'execució en els primers quatre mesos de l'any han sigut lamentablement baixos", ha criticat el portaveu taronja, qui per a concloure, ha recordat que "quan Ribó vol, sí que es dóna pressa, com hem pogut comprovar amb la instal·lació del monòlit pel 15-M en la plaça de l'Ajuntament".