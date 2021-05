CSIF reclama a Educació reduir ràtios i mantindre el reforç de docents per al pròxim curs

La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) insta la Conselleria d'Educació a "mantindre per al pròxim curs el reforç de més de 3.000 docents incorporat en aquest, a causa de la situació sanitària, als centres públics". El sindicat va "més enllà" i demana una reducció de ràtios a 20 estudiants per aula a partir del 8 de setembre, dia anunciat per l'administració per a l'inici del curs 2021-2022.