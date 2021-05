La petición de Margarita a Matías Roure en 'First dates': "Ponme un chupito que así me entono"

Margarita llegó a First dates este lunes a por todas, y lo demostró nada más entrar en el restaurante de Cuatro en su presentación: "Soy una delicatesen porque hay que tratarme con mucho gustito y muy lentamente hacerme el amor".

Pero cuando se sentó en la barra, sorprendió al barman Matías Roure con su petición para aplacar los nervios: "Ponme un chupito a ver si me entono". Eso sí, dudó si beber más era lo apropiado ya que dudó por si a su cita no le gustaba el alcohol: "Pues me lo bebo yo", afirmó entre risas.

Su pareja del día, Jorge, comentó que "lo que más valoro en una mujer es la sinceridad y la simpatía. Me gusta conquistar porque considero que el cortejo es algo muy bonito y que te llena de vida".

Que fuera de Alicante fue un punto a favor para que la madrileña decidiera conocerle un poco más durante la cena y así, si todo iba bien, ir juntos a la playa. Pero no coincidieron en su forma de viajar porque, mientras que él era más mochilero, ella señaló que "a mí no me metas en un albergue con 20 personas".

Margarita y Jorge, en ‘First dates’. MEDIASET

También hablaron de sus gustos musicales, donde Margarita afirmó que "soy de Camela a tope, pero también me gusta la música electrónica y me encanta cantar". En cambio Jorge no era muy fan de los karaokes "porque tengo muy mala voz y un alto sentido del ridículo".

La personalidad de la madrileña conquistó al alicantino, que sí quiso tener una segunda cita con ella porque "es una persona muy risueña". Pero Margarita, en cambio, "no volvería a quedar con Jorge como pareja, pero como amigo si".