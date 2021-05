El CGPJ saca adelante sus dos últimos nombramientos con 47 vacantes aún por cubrir y sin la renovación en el horizonte

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha realizado este lunes los que serán sus dos últimos nombramientos de jueces hasta que sea renovado, un horizonte que se antoja lejano después del último intercambio de reproches entre el PSOE y el PP. Desde el organismo, cuyo mandato caducó en diciembre de 2018, señalan que con la entrada en vigor en abril de la ley que limita su poder mientras los magistrados estén en funciones, quedarán 47 vacantes que no se podrán cubrir.

Ricardo Cuesta del Castillo y Fernando Marín Castán han sido los dos jueces que han sido reelegidos como magistrados de la Sala de lo Militar del Supremo. Ambos fueron nombrados en ese puesto en noviembre de 2019, pero el Alto Tribunal anuló el 13 de abril de este año esa asignación al haber omitido el CGPJ el trámite de recabar tres informes preceptivos que eran necesarios. El día en el que el Supremo publicó la sentencia de anulación, ya estaba en vigor la ley del Gobierno de PSOE y Podemos que limita el poder del CGPJ mientras esté en funciones, ya que caducó el 4 de diciembre de 2018.

Sin embargo, el Supremo ha obligado al Poder Judicial a ejecutar su sentencia porque la modificación legislativa del Ejecutivo central ha sido posterior al nombramiento primigenio. "Las modificaciones legislativas no pueden afectar a una sentencia firme que retrotrae actuaciones a un momento anterior a tales hipotéticos cambios para que el procedimiento se repita conforme a derecho por el Consejo General del Poder Judicial en las circunstancias y condiciones existentes en aquel momento”, resumió el Alto Tribunal, que insistió en esta versión en respuesta a una nueva consulta del CGPJ.

En el Pleno de este lunes, fuentes judiciales han informado de que el órgano también ha rechazado la propuesta de siete magistrados de pronunciarse sobre "la falta de informe del CGPJ" respecto al real decreto-ley que entró en vigor el pasado 10 de mayo en el que el Gobierno delegaba en las autonomías y en el Supremo la ratificación de las medidas sanitarias para contener la Covid, renunciando implícitamente a legislar más allá pese a la promesa de la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, de dotar de un marco legislativo más armado para luchar contra la pandemia.

Casi medio centenar de vacantes

La limitación de las funciones del CGPJ si no se renueva por parte del Gobierno va a suponer que, de aquí a final de año, queden vacantes 47 puestos de jueces que no se podrán cubrir, según sus propios cálculos. El 19 de abril, el órgano denunció que el articulado, entendido como fórmula de presión del Ejecutivo al PP para acometer una renovación que no llega, podía provocar su "atrofia".

Por ello, entonces denunciaron que quedarían libres 46 puestos que han aumentado ahora tras el fallecimiento, hace cuatro días, del magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo Ángel Aguallo. Nacido en 1963, era catedrático de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad de Córdoba (UCO), doctor en Derecho por la Universidad de Sevilla y letrado del Tribunal Constitucional.

La renovación, encallada

Antes de que el CGPJ hiciera sus dos últimos nombramientos, el PSOE y el PP se han vuelto a enzarzar en una discusión sobre la renovación del Poder Judicial, que ya ha batido su récord de interinidad. Y es que, el líder del PP, Pablo Casado, ha endurecido sus condiciones para pactar la renovación. "Hasta que no haya un compromiso parlamentario de que se va a reforzar la independencia judicial y que 12 vocales sean elegidos directamente por los jueces, el PP no lo va a renovar", ha afirmado en una entrevista con El Confidencial publicada este lunes.

El líder de la oposición siempre ha reclamado esta reforma, pero se había abierto a renovar primero el CGPJ y después pactar una nueva norma regulatoria. Ahora sostiene que ya no se "fía" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que acusa de engañarle "a última hora".

"Todo son excusas", le ha reprendido, por su parte, el ministro de Transportes y secretario de Organización de los socialistas, José Luis Ábalos. En rueda de prensa tras la reunión de la Comisión Permanente de la Ejecutiva del PSOE, se ha preguntado por qué hay que cambiar las reglas del juego para llevar a cabo esa elección por el mero hecho de que el PP no cumpla con su obligación de llegar a un acuerdo para renovar el órgano de gobierno de los jueces, informa EFE.