València finalitza les obres de rehabilitació de la casa natalícia de Sant Vicent Ferrer

L’Ajuntament de València ha finalitzat ja les obres de rehabilitació de la casa natalícia de Sant Vicent Ferrer, al barri de la Xerea. Les obres han solucionat els problemes estructurals, constructius i d’humitat que patia l’edifici. La regidora de Gestió de Recursos, Luisa Notario, ha assegurat que “es tracta d’un projecte molt emblemàtic i molt important per a l’equip de govern perquè va estretament lligat a la cultura i la identitat de la ciutat de València”.

Luisa Notario ha afirmat que “l’objectiu d’aquesta actuació era rescatar un edifici del segle XV respectant el valor i el simbolisme d’aquest espai. Aques govern ha fet una aposta molt important pel patrimoni de la ciutat i la rehabilitació de la casa on va nàixer Sant Vicent Ferrer està molt unida a la identitat del poble valencià”.

Entre tota la rehabilitació integral, la regidora ha destacat especialment “la recuperació de la volta de la capella principal, que és una volta que, fins ara, estava tapada i que té una gran significació per a aquest edifici”. Notario ha afirmat que “en els anys cinquanta es va fer una restauració no massa respectuosa amb l’edifici i hem tractat de traure i recuperar tot el que es va tapar en aquell moment”.

La regidora no ha posat data a la reobertura de l’edifici perquè “hem de conciliar les visites amb les restriccions de la pandèmia” però ha assegurat que “evidentment, és un espai per tal que la ciutadania valenciana puga gaudir-lo per la importància que té aquest edifici”.

Les obres han tingut un cost de 410.488 euros, dels quals el Ministeri d’Hisenda n’ha aportat 75.000 mitjançant el pla d’inversions financerament sostenibles. L’execució ha permés palesar les patologies que patia la casa. Així, s’han pogut detectar greus problemes de l’estructura de la coberta tant per podriment com per atac de xilòfags, a l’igual que en l’enllistonat de la coberta que recau al carrer de la Mar. Per aquests motius, s’ha instal·lat un sistema antitèrmit per esquers inhibidors del creixement de manera que es puga assegurar el manteniment de l’edifici a llarg termini.

Rehabilitació casa natalícia de Sant Vicent Ferrer. Ajuntament de València

Actuació

Per solucionar els problemes d’humitat per capil·laritat detectats al semisoterrani s’ha optat per realitzar perforacions de drenatge, instal·lar un sistema de control d’humitats i millorar la ventilació dels espais.

Pel que fa a la volta neogòtica, que data del segle XVII, s’ha desmuntat i reconstruït el revestiment d’estuc de calç del plement més pròxim a l’arc toral. Igualment s’ha netejat i fixat el revestiment d’or de 23 quirats, que es trobava en un acceptable estat de conservació tot i que patia solsides i clevills en algunes zones.

La intervenció s’ha completat amb una instal·lació contra incendis que inclou detectors de fum, detectors òptics, polsadors manuals i sirenes.

Història

La casa natalícia de Sant Vicent Ferrer, anomenada popularment com a pouet de San Vicent, és la casa pairal de la família Ferrer, i va ser adquirida per la ciutat en 1573. Reedificada quasi en la seua totalitat en 1677, ha estat alterada al llarg del temps per diverses intervencions i reconstruïda al segle XX per l’arquitecte Vicente Valls seguint els cànons del gòtic civil valencià. Destaca la composició dels dos cossos articulats per una torre amb merlets així com la decoració ceràmica del pouet, que data del segle XVIII.

La intervenció integral de la Casa Natalícia de Sant Vicent Ferrer ha coincidit amb el sis-cents aniversari de la seua mort.