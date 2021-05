Cvirus.- Salpa del Port de València el vaixell on es va detectar la soca índia en donar-se per extingit el brot

Així, Sanitat Exterior ha autoritzat l'eixida del buc després que les últimes proves PCR arribades aquest dilluns donaren negatiu i que els set tripulants contagiats hagen complit amb la quarantena. Així mateix, s'ha procedit a una desinfecció del vaixell.

No obstant açò, segueix retingut en el Port de València el 'Maersk UTAH', en el qual s'ha confirmat la presència de la soca britànica. En aquest cas, hi ha 10 tripulants afectats.

Els bucs procedien d'Algesires i de Barcelona i van atracar l'1 de maig en els Molls de Creuers 2 i 3, situats tots dos en l'interior de l'Ampliació Nord del Port de València.

El recinte va oferir atracar a tots dos bucs en aigües segures interiors i apartades de l'activitat comercial, una proposta que va ser acceptada per Sanitat Exterior i per les pròpies navilieres per a poder atendre amb major facilitat a les persones infectades.