La nueva prueba "circunstancial" que apunta a Christian B como sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann

La policía alemana ha hallado nuevas evidencias que refuerzan la teoría de que Christian Brueckner, un hombre de 44 años que ya estaba siendo investigado, sería el principal sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann en el Algarve portugués el 3 de mayo de 2007.

Han pasado ya 14 años desde que la pequeña de casi cuatro años fuese vista por última vez en el hotel donde se alojaba su familia. Desde entonces han surgido diversas hipótesis, y la Policía lleva desde el año pasado centrándose en la que apunta a que este hombre, que cumple condena en prisión y cuenta con antecedentes por delitos sexuales y contra menores, como principal sospechoso de haber acabado con la vida de la menor, que esta semana habría cumplido 18 años.

Si bien las autoridades alemanas sospechaban que Brueckner pudiese haber llevado a Madeleine a su Alemania natal desde Praia da Luz, una exclusiva del periódico británico 'Mirror' revela que la policía cree ahora, tras hallar "pruebas concretas", que la pequeña fue asesinada en Portugal.

¿Cuál es la hipótesis ahora?

El fiscal que lleva el caso, Hans Christian Wolters, ha confirmado al medio británico el hallazgo de nuevas "pruebas concretas" que no ha querido revelar, pero que afirma apuntan a que Madeleine fue asesinada en Portugal.

"Soy optimista de que resolveremos este caso", ha asegurado, explicando que las nuevas pistas evidencian que Christian Brueckner sería el culpable de la desaparición de la pequeña. Creen que el sospechoso habría secuestrado a Madeleine McCann la noche en la que desapareció y, tras retenerla un tiempo en su apartamento, la asesinó.

"No puedo revelar el tipo de evidencia que se nos ha dado, no es forense, puedo decirle eso, pero es nueva evidencia circunstancial que se suma a la teoría de que él es el responsable", ha afirmado Wolters a 'The Sun'.

¿Cuándo empezaron a investigarle como sospechoso?



La Policía busca en el jardín en el caso Madeleine McCann EFE/EPA/JONAS NOLDEN

El sujeto, que cumple condena en la prisión de Kiel por atar, pegar, violar y robar a una turista estadounidense de 72 años en Praia da Luz en 2005, fue señalado por un testigo el año pasado. Según alegó, Brueckner habría alardeado de saber qué le sucedió a Madeleine mientras estaba ebrio en un bar.

Así, la Policía confirmó posteriormente, a través de la ubicación de las llamadas de su teléfono móvil, que el mismo día y a la misma hora en la que la pequeña desapareció, él se encontraba a pocos metros del apartamento vacacional en el que se alojaba la familia.

Además, el sospechoso se habría masturbado frente a una niña de diez años de Alemania en abril de 2007, pocas semanas antes de la desaparición de 'Maddie', a pocos kilómetros de Praia da Luz. También se le acusa de violar a la niña irlandesa Hazel B. en su apartamento vacacional en 2004. De hecho, fue por esos delitos por los que fue arrestado y extraditado a Alemania, después de que saliera a la luz que Christian B. tenía una orden de arresto internacional por violar a la mujer de 72 años.

Según un comunicado lanzado en junio de 2020 por la Oficina Federal de Policía Criminal, Brueckner vivió "de forma más o menos permanente" en el Algarve portugués entre 1995 y 2007, periodo en el que "se ganaba la vida cometiendo delitos como el robo en complejos hoteleros y casas de vacaciones, así como el tráfico de drogas". Asimismo, en el escrito señalaron que el sospechoso había cumplido condena en otras ocasiones por abuso sexual a menores, y que estaban registrando las propiedades y los vehículos del hombre.

¿Qué pistas encontraron?

Furgoneta del sospechoso en el caso de Madeleine McCann. EFE / METROPOLITAN POLICE HANDOUT

Todavía no han querido desvelar cuáles son las evidencias que podrían confirmar que Brueckner es el responsable de la desaparición de Madeleine. No obstante, ya el año pasado las policías del Reino Unido, Alemania y Portugal, hicieron públicas algunas imágenes de las pistas para pedir la colaboración ciudadana.

Una de ellas era un número de teléfono móvil portugués al que habría llamado el sospechoso poco antes de que se perdiera la pista de la pequeña, y también se compartieron las fotos de dos vehículos Jaguar XJR 6 de color oscuro y una furgoneta VW T3 Westfalia de color claro, con la que aparentemente pudo secuestrar a la niña.

Fue precisamente en la furgoneta donde la policía encontró bañadores de niños pequeños y tarjetas de memoria con más de 8.000 fotos y vídeos de abuso infantil.

Asimismo, la Policía registró una parcela ajardinada en Hannover cuyo registro estaba relacionado con Christian B. y donde se encontró un sótano secreto, tras excavar en el solar del terreno. El sospechoso habría comentado a un conocido la intención de construir un sótano como el utilizado por Josef Fritzl, más conocido como 'El Monstruo de Amstetten'.

Concretamente, Brueckner cuenta con un amplio historial delictivo, con unos 17 casos de agresiones, robos, y asuntos relacionados con drogas. Ya con 17 años fue llevado a juicio por un delito sexual, en 1994, por abusar de un niño.