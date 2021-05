Montero defèn "portar més enllà" el pacte de Govern amb regulació de lloguers i eliminació de "traves" per a IMV

Així ho ha indicat Montero a València, on ha visitat al costat dels vicepresidents Mónica Oltra i Rubén Martínez Dalmau un Centre Dona 24 Hores. La ministra ha respost d'aquesta manera a les declaracions de la titular d'Hisenda, María Jesús Montero, que ha afirmat que Pablo Iglesias li "agrada més sense cua" i creu que "és bé" que la formació morada "s'estiga permanentment reinventant i aprofitant oportunitats". Irene Montero ha considerat aquestes declaracions "molt respectables".

Respecte al govern de coalició, ha advocat per defendre també a les persones LGTBI -és el Dia Internacional per l'eliminació de la violència contra aquest col·lectiu- i ha demanat combatre "l'odi, la transfobia i la bifobia" per a poder "protegir a les persones" i "tindre un país més democràtic i que l'extrema dreta no avance".

Respecte a les paraules de la seua companya de Consell de Ministres sobre la situació "més tranquil·la" del Govern després de l'eixida d'Iglesias, Irene Montero ha considerat que la vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, és "una negociadora molt dura" i que Unides Podem és "gent de paraula": "El que firmem ho complim".

Per açò, ha incidit que "es complisca paraula per paraula" l'acord i que es puga "portar més enllà" per a aconseguir "servicis i polítiques socials fortes".

LLEI TRANS

D'altra banda, Montero s'ha referit a la Llei Trans, que comença a debatre's en el Congrés aquest dimarts, ha remarcat que és la llei "del Ministeri d'Igualtat", que espera que "blinde els drets de les persones trans".

Preguntada sobre la possibilitat que el PSOE i Unides Podem diferisquen en el sentit del vot, Montero ha deixat clar que el seu grup parlamentari votarà a favor perquè hi ha un "deute històric" amb les persones trans, i ha instat a "treballar per a garantir els seus drets" i aprovar ferramentes legislatives aquesta legislatura en aquesta línia.