Gaspar defèn que el cessament de Vera no depèn d'ell i que la dissolució de Divalterra "segueix el seu curs"

Però ha volgut deixar clar que la dissolució, extinció i liquidació d'aquesta empresa pública "segueix el seu curs" i no es veu alterada per la detenció de Vera. "No té gens que veure", ha declarat els periodistes en Les Corts sobre la situació de Vera, que hauria actuat d'intermediari.

Gaspar (PSPV), a unes hores del consell de l'empresa que decidirà el futur del detingut, ha insistit que ell no forma part i que els consellers acordaran el que consideren "oportú i convenient". "Si fóra un càrrec de confiança meu el podria cessar, no puc anticipar-me", ha recalcat.

També ha recordat que en aquest òrgan hi ha tres polítics (PSPV, PP i Cs) i "els altres són funcionaris d'alt rang" que van decidir convocar-ho per a aquest dilluns i no el dijous o divendres. I ha confiat que aquests tècnics tindran "moltíssim sentit comú perquè estan acostumats a aquestes qüestions".

En qualsevol cas, ha rebutjat donar la seua opinió personal perquè "no serveix de gens en l'administració", mentre creu que la seua posició política sobre els casos de corrupció és coneguda. Ha recordat a més que ell va decidir que el consell deixara d'estar "copat per polítics" i que un gerent ja va ser cessat per aquest òrgan.

El president ha posat l'accent que no pot extralimitar-se de les seues competències i ha remarcat que es tracta d'una empresa i un contracte laboral", perquè creu que a voltes es parla de Vera amb "confusió".

"EL QUE NO NOMENE, NO CESSE"

"Sé que jo puc voler que es facen coses o l'opinió pública pot voler-ho, però cal respectar la llei i els procediments", ha asseverat, mentre que si fóra el seu assessor li correspondria a ell: "Jo nomene, jo cesse, el que no nomene, no cesse".

Al seu juí, tots aquests passos a seguir en el consell també demostren que Divalterra és una mercantil "amb tots els seus hándicaps", alguna cosa que "no hauria d'haver sigut mai".

Sobre la junta general extraordinària que reclamen PP, Cs i Vox, Gaspar ha remarcat que dependrà del que decidisca el consell perquè "cal seguir les lleres oportunes". "Supose que, si no es queden conformes, s'haurà de convocar", ha afegit sobre l'oposició.

I preguntat per si Vera ha complit com a responsable de previndre riscos penals, ha resolt que no li correspon a ell valorar-ho: "Supose que ho dirà la Justícia. Sóc el president de la Diputació, no el magistrat".