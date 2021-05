El jutjat processa a un exdiputat del PSPV en la causa dels zombies d'Imelsa

Es tracta de la peça separada B del cas Imelsa, sobre la qual ja pesava una orde de processament -amb data 23 de març- que ara la jutgessa ha ampliat per a incloure a l'investigat Pardos, sobre el qual no s'havia efectuat cap pronunciament.

El ja processat, segons arreplega la magistrada en el nou acte, al que ha tingut accés Europa Press, va subscriure dos certificats en els anys 2014 i 2015 en els quals feia constar que una persona va prestar els seus servicis tècnics i d'assessorament en Imelsa.

No obstant açò, el propi exsubdelegat del Govern a València i exdiputat provincial Rafael Rubio (PSPV) -detingut la passada setmana en el cas Azud- va manifestar que eixe treballador, que realitzava funcions més tècniques que d'assessorament pròpiament dit, treballava en la seu de la Diputació.

Així, l'empleat, tal com s'indicava en l'orde de processament inicial, no va prestar servicis per a Imelsa, sinó que ho va fer per al PSOE, si bé cobrava un sou de l'empresa pública. Per aquest motiu, la jutgessa processa a Pardos, ja que considera que els fets poden ser constitutius d'un delicte continuat de malversació de cabals públics, falsedat en document oficial i un delicte continuat de prevaricació administrativa.

En aquesta peça del cas Imelsa hi ha processades 26 persones més, entre elles, l'expresident de la Diputació i del PP de València, Alfonso Rus; l'exsubdelegat del Govern a València, Rafael Rubio; l'ex secretari autonòmic Máximo Caturla; l'exdiputat provincial Salvador Enguix (PP); dos exalcaldes i un exregidor.