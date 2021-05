Pablo Motos incomoda a Tamara Falcó con una pregunta sobre Isabel Preysler: "No te agobio más"

La mesa de tertulia de El Hormiguero en la que cada jueves participan Cristina Pardo, Juan del Val, Nuria Roca y Tamara Falcó tuvo como tema a comentar los parecidos razonables, un asunto por el que el presentador del programa, Pablo Motos, llegó a protagonizar un momento incómodo al insistirle a Tamara Falcó por el parecido físico que guarda con su madre, Isabel Preysler.

Mientras Juan del Val aseguró que le llegaron a confundir con Antonio Carmona o Javier Bardem, la periodista Cristina Pardo contó que en una ocasión en una terraza la confundieron con Gloria Serra, la presentadora de Equipo de Investigación.

"Tamara, tú cada día te pareces más a tu madre", comentó entonces Pablo Motos a Tamara Falcó.

"Eso dicen", reconoció ella, aunque aseguró que "nosotras no lo vemos mucho". Según Falcó, "en realidad, aquí hay una jerarquía, y la que se supone que se parece es mi hermana mayor Chábeli", dijo en referencia a la hija mayor de Julio Iglesias e Isabel Preysler.

"Pero luego está la realidad, la jerarquía queda en tu casa", replicó entonces el presentador, en desacuerdo con la opinión de Falcó. Motos continuó insistiendo que "te pareces muchísimo a tu madre, y la gente de la prensa del corazón te dice que vas a heredar el trono, ¿sí o no?", preguntó ante una descolocada Tamara Falcó.

"Bien, escribirán un montón sobre mi vida personal, bien", ironizó entonces Falcó con una sonrisa, algo incómoda. Pablo Motos no se quedó ahí y continuó preguntando a Falcó si le hacía ilusión "heredar el trono", mientras ella repetía la palabra "bien".

"¿Qué dice tu madre? ¿Ella se moja sobre cuál de sus hijos se parece más a ella?", preguntaron el presentador y la colaboradora Cristina Pardo, tratando de obtener una respuesta más desarrollada por parte de Tamara Falcó.

"Me va a matar si cuento cosas... ¿Podemos pasar? Sí... cosas", titubeó Falcó. Finalmente, terminó sincerándose: "La verdad es que ninguna teníamos muchos votos como para heredar su trono o parecernos mucho a ella, y ahora está bastante contenta y me pregunta: '¿Cómo te sientes, Tamara, cuando la gente te dice que te pareces tanto a mí?' Pues genial, cómo me voy a sentir... y eso", concluyó.

"Vale, no te agobio más", terminó diciendo Pablo Motos, dando por zanjada la conversación.