Tamara Falcó, en 'El hormiguero': "Pablo Iglesias se ha cortado la coleta porque quiere cambiar de vida"

Tras la entrevista a Hiba Abouk este jueves en El hormiguero, Pablo Motos dio paso a la tertulia con Tamara Falcó, Cristina Pardo, Nuria Roca y Juan del Val, que opinaron, entre otras cosas, del corte de pelo de Pablo Iglesias.

"Estaría bien que un experto nos dijera si le rentaba, políticamente hablando, llevar la coleta", afirmó Pardo tras ver las imágenes del exlíder de Unidas Podemos. Mientras que Roca destacó que "creo que quería llamar la atención, además me parece muy previsible, muy obvio".

La presentadora añadió que "se marcha de la política y se corta la coleta como los toreros...". Juan del Val, por su parte, señaló que "me sigue faltando información de por qué deja la política, creo que hay algo vital, que desconozco, pero seguro que existe".

Juan del Val, en 'El hormiguero'. ATRESMEDIA

Motos quiso saber también la opinión de Falcó: "Mi peluquero decía que la gente acude a él porque quiere hacer un cambio: Las rubias quieren ser morenas, las morenas desean ser pelirrojas... y para él parece que es un cambio de vida".

Otro de los temas que trataron en la mesa del programa de Antena 3 fue el final del estado de alarma el pasado fin de semana: "El presidente siempre es el responsable de tomar las decisiones más difíciles y los expertos están diciendo que esto es un disparate", señaló el presentador, mientras que Roca añadió que "todos están reaccionando en clave política".

"La gente está muy cansada y si tú no le prohíbes saltar de una comunidad a otra lo va a hacer. La gente va a hacer lo que le permitan", comentó la periodista, mienrtas que la valenciana volvió a intervenir para destacar que "creo que mucha gente, la mayoría, está atendiendo a la responsabilidad individual".

Nuria Roca, en 'El hormiguero'. ATRESMEDIA

Parecidos razonables en el equipo

Tras la política, en la tertulia pasaron a algo más ligero: "¿Os han dicho alguna vez que os parecíais a alguien?", les preguntó Motos a sus tertulianos. "Yo tenía el pelo un poco largo, sin barba, y me pidieron un autógrafo confundiéndome con Antonio Carmona y lo firmé, también en Nueva York pensaron que era Javier Bardem", recordó Del Val.

"A mí me confundieron una vez en una terraza con Gloria Serra de Equipo de investigación", señaló Pardo, mientras que la hija de Isabel Preysler destacó que "se supone que la que más se parece a mi madre es mi hermana Chabeli, pero hay gente que también me lo dice a mí".

Tamara Falcó, en 'El hormiguero'. 20minutos | ATRESMEDIA

Por último, el presentador comentó que "a mí me confundieron una vez con uno de Gran Hermano que no conocía, pero no dije nada y le firmé el autógrafo a esa persona".