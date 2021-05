L'Ajuntament de València crea una ruta per a conéixer a García Berlanga a través de la seua ciutat natal

La ruta, que s'engegarà el pròxim 22 de maig, forma part de les activitats impulsades en el marc d'altres iniciatives municipals per a commemorar l'Any García Berlanga, en el centenari del naixement del cineasta. Aquesta celebració culminarà amb la gala dels Premis Goya 2022, que se celebrarà a València amb la col·laboració de l'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques d'Espanya.

La vicealcaldesa de València, Sandra Gómez; l'edil de Turisme i Internacionalització, Emiliano García, i Catalina Benito, guia que al costat de María Hernández s'encarregarà de realitzar aquestes rutes, han presentat aquest divendres en una roda de premsa la proposta.

La plaça de l'Ajuntament, el carrer Ribera o el passeig de Russafa són alguns dels llocs pels quals discorrerà aquest recorregut pensant perquè tant residents a València com a visitants i turistes puguen acostar-se a Luis García Berlanga a través d'aquesta ciutat. En aquests passejos, que es duran a terme els dissabtes, es repassaran vivències i relacions del director de cinema amb la capital valenciana.

Catalina Benito ha explicat que la ruta s'ha dissenyat pensant en el ciutadà. "Volem acostar-ho al ciutadà. Si no és així i ens quedem en cercle de grans especialistes ens allunyem de la idea que volem", ha declarat, al mateix temps que ha dit que serà una iniciativa "amena en la qual també es podrà interactuar".

La guia ha recordat que Luis García Berlanga va nàixer a l'entorn dels carrers Sorní i Conde Salvatierra i que va passar molt temps en la plaça de l'Ajuntament en viure en l'àtic del "Hotel Casual, de la seua família".

En els recorreguts es plasmarà "el seu caràcter mediterrani i alegre" i la influència de la ciutat "en les seues pel·lícules, que el mateix va definir com a falleres, pirotècniques i rodades sobre la inspiració instantània del 'pensat i fet'", han exposat en la presentació.

"València està bolcada per a commemorar enguany el centenari del naixement del director de cinema Luis García Berlanga. L'objectiu d'aquesta i altres iniciatives ja anunciades és retre homenatge al cineasta valencià i Fill Predilecte de la ciutat, i reivindicar el seu llegat", ha destacat Sandra Gómez.

La responsable municipal ha insistit que amb la ruta es posaran en valor "els diferents espais que van inspirar al nostre realitzador universal per al rodatge de les seues pel·lícules". "Coneixerem millor la seua obra a través de València i l'aproximarem a tots els segments de la població", ha asseverat.

L'edil de Turisme i Internacionalització, per la seua banda, ha afirmat que "Berlanga ha contribuït a projectar la imatge de València com a ciutat de cinema i com a plató de rodatges". Així mateix, Emiliano García ha agraït el treball realitzat per les guies turístiques que s'encarregaran de realitzar aquest recorregut, prèvia sol·licitud en la web de Visit València i fins que s'esgote la demanda.

Sandra Gómez ha subratllat que el consistori valencià participa "activament" en totes les propostes promogudes des de la Generalitat per l'Any Berlanga, així com en el desenvolupament d'altres accions entorn d'aquesta celebració.

SOCIETATS MUSICALS

La vicealcaldesa ha explicat que aquest divendres s'ha reunit amb la Coordinadora de Societats Musicals de València per a promoure una possible col·laboració en aquesta commemoració, tenint també en compte la vinculació d'aquesta música i les creacions del cineasta. "El director de 'Bienvenido Mister Marshall!' també va exportar en les seues creacions les festes i les tradicions populars valencianes", ha asseverat.