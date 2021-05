Coronavirus.- STEPV aposta per mantindre "al màxim" les mesures de seguretat el pròxim curs

Aquesta petició arriba després de les mesures plantejades pel Ministeri que "no garanteixen el manteniment del professorat actual ni la baixada de ràtios", una proposta que el departament d'Isabel Celaá va traslladar aquest dijous a les autonomies.

Aquest són les propostes de STEPV: continuar usant mascaretes en les aules per a majors de 6 anys i mantindre els grups bambolla; reduir la distància de seguretat a l'aula a 1,2 metres perquè puguen cabre més alumnes en les aules; mantindre la ventilació de les aules i espais; recomanar la continuïtat del professorat 'extra' contractat aquest curs almenys durant uns mesos.

Són mesures que, al seu juí, donen moltes opcions per a reduir la ràtio actual alumnes/aula i prescindir del professorat contractat aquest curs per a garantir les mesures aplicades per la pandèmia.

En concret, la seua primera petició és que les ràtios no s'incrementen, "tot el contrari, i no solament el curs que vé", doncs creu que permeten una atenció més personalitzada i, per tant, una millor educació. Sí advoca perquè tots els alumnes acudeixen presencialment als centres educatius i s'evite l'alternança en determinats nivells i centres.

FER FIXOS AlS PROFESSORS 'EXTRA'

STEPV proposa a més que el professorat 'extra' contractat aquest curs, 4.374 docents segons Conselleria, es mantinga en els mateixos centres i s'integre en la plantilla de forma estructural i indefinida. Per a açò veu fonamental la negociació de les plantilles docents, "retallades per l'anterior govern del PP que encara s'estan aplicant".

"Estem treballant amb unes plantilles estructurals que tenen moltes manques per a la implantació i implementació de normatives tan ambicioses com el decret d'educació inclusiva, per no parlar del plurilingüisme", adverteix, també per a evitar l'enorme mobilitat anual de professorat.

En tercer lloc, la resta de mesures de seguretat (mascaretes, gel hidroalcohòlic, ventilació...) haurien de mantindre's al màxim, al seu entendre, almenys fins que el virus estiga controlat.

Una altra de les propostes que vol traslladar és que el manteniment de l'ensenyament per àmbits de coneixement vaja acompanyada "necessàriament" de mesures extraordinàries que faciliten la coordinació.

I en general, STEPV vol que el Ministeri d'Educació garantisca pressupostàriament l'adopció d'aquestes propostes per part dels governs autonòmics. Per a tractar-les ja ha demanat al departament de Vicent Marzà una reunió del fòrum educatiu i una taula sectorial.